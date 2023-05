Al Cestrim di Potenza, il docufilm “Michele Preziuso memoria di futuro”

“Michele Preziuso memoria di futuro” è il titolo di un docufilm, scritto e diretto da Giuseppe Chieppa, Direttore della Rivista regionale Valori, che verrà proiettato il 22 maggio prossimo -ore 16,30- presso il Cestrim di Potenza. In una nota si legge che trattasi della “narrazione corale della vita di un lucano, di un intellettuale, di un educatore moderno e radicalmente innovativo e alternativo rispetto ai dettami della scuola fascista ed alle sue prescrizioni ministeriali, anticipatore della metodologia della ricerca e quindi di una scuola attiva e non autoritaria. Michele Preziuso è stato un politico e amministratore pubblico di grande spessore, sindaco rimpianto e indimenticabile di due comuni lucani ( Barile e Rionero in Vulture, città natale di Giustino Fortunato, meridionalista e liberale antifascista), valoroso Consigliere provinciale.

Ma in primo luogo antifascista intransigente e frontale, duramente perseguitato durante la dittatura e perfino dopo il suo crollo, vale a dire nel dopoguerra e nel 1953, quando in relazione alle manifestazioni di protesta che in Italia si svolgono contro la legge elettorale varata dal governo e denominata” legge truffa” è arrestato a Rionero in Vulture in seguito ad una possente manifestazione popolare che ivi si svolge. Detenuto nel carcere di Melfi con 22 lavoratori e militanti sindacali e della sinistra per sei mesi. Totalmente prosciolto con sentenza giudiziaria da ogni imputazione di reato e con la condanna di un ufficiale della polizia ritenuto responsabile di atti e comportamenti irriguardosi e provocatori nei confronti di alcuni lavoratori e manifestanti, Preziuso continua strenuamente il suo impegno politico e ideale anche negli ultimi anni della sua esistenza e nonostante le sue precarie condizioni di salute. Da giovanissimo, Michele Preziuso si iscrive al Partito Socialista Italiano, al quale dedicherà con coerenza e passione tutta la sua vita ( 1881- 1961) di socialista militante, di dirigente, di intellettuale, di amministratore pubblico e di pubblicista (autore di tre testi , uno di carattere pedagogico, uno sulla storia del pensiero filosofico e uno sulla storia della Basilicata). Partecipa alle lotte politiche e sociali che precedono in Basilicata il primo conflitto mondiale instaurando con i lavoratori e i contadini dell’area territoriale del Vulture Melfese una connessione sentimentale ed una relazione strettissima che sarà il motivo conduttore e fondamentale del suo impegno politico e istituzionale attraverso una concezione della politica intesa come legame sociale.

Studente brillante, si diploma con ottimi voti ed inizia a svolgere la professione di insegnante elementare. Allo scoppio della prima guerra mondiale, partecipa al conflitto con il grado di capitano dei bersaglieri. Nel corso del conflitto si distingue per umanità e valore, viene ferito gravemente con conseguenze che si ripercuoteranno sulla sua salute in tutta la sua vita. Per le sue capacità e l’ ardimento con cui si cimenta in ben quattro campagne militari viene insignito di medaglie al valore e promosso al grado di Maggiore del Corpo dei bersaglieri. Nel battaglione da lui comandato opera col grado di caporale Benito Mussolini, all’epoca socialista. Tra i due, a causa della comune militanza socialista, nasce una forte amicizia che successivamente sarà incrinata e vanificata dalle diverse e opposte scelte politiche. Al ritorno dal primo conflitto mondiale Preziuso riprende con rinnovato slancio l’insegnamento e l’attività politica ed instaura a Melfi un forte rapporto di collaborazione con l’avvocato Attilio Di Napoli, che poi sarà eletto senatore socialista e nel 1944 sarà ministro nel governo Badoglio. Contestualmente Preziuso esercita con passione creativa e competenza la professione di insegnante, distinguendosi per la capacità di motivare i suoi alunni alla ricerca e all’apprendimento” per scoperta” grazie ad una metodologia di insegnamento che utilizza spesso e settimanalmente le esperienze pratiche e le attività di ricerca al di fuori dell’ aula per l’effettuazione di esperimenti, osservazioni e verifiche multidisciplinari. È la sua opposizione al regime, anzi il suo inconciliabile antifascismo educativo. In questo clima di intenso fervore intellettuale Preziuso partecipa ad un Concorso nazionale per ricoprire il posto di direttore didattico nella scuola. Vince il Concorso classificandosi al terzo posto in una graduatoria nazionale.

Agli albori del fascismo Mussolini non dimentica il suo Capitano e Maggiore e gli invia lettere in cui lo invita a raggiungerlo a Roma dove una luminosa carriera lo aspetterebbe operando al suo fianco. Preziuso lo ringrazia per la stima ma gli ribadisce la sua indisponibilità a compiere una scelta del genere in quanto socialista, antifascista e persona legata al suo territorio, bisognoso di persone come lui, che anelano al suo riscatto attraverso la formazione e la scuola. Pertanto, appena gli giunge la lettera del ministero con cui gli si comunica la nomina a Direttore didattico presso la sede della Scuola elementare di San Vito Romano (Lazio) allegando però alla nomina la tessera del PNF, Preziuso nella pubblica piazza di Rionero ed in presenza di numerosi cittadini strappa la tessera del PNF e decide di continuare ad esercitare la professione di maestro.

Questo gesto determinerà le numerose e violente persecuzioni che il regime gli riserverà in tutto il ventennio. A Preziuso saranno tolti dopo il conflitto i gradi di Capitano e di Maggiore e sarà privato del titolo di dirigente scolastico. Subirà più volte purghe, perquisizioni notturne, interrogatori in caserma, inseguimenti degli squadristi fin sotto casa sua, con la moglie che pistola in mano difenderà il marito da minacce di aggressione in presenza dei figli piccoli e terrorizzati. Gli squadristi non risparmieranno la moglie, che a letto e affetta da cancro subirà l’umiliazione del lancio di materiale esplosivo dalla finestra della camera in cui riposa tra mille sofferenze. Preziuso viene trasferito per motivi politici in diversi comuni lucani (Accettura, Grassano, Montemilone) e poi confinato nel 1941 in Piemonte (Verzuolo e Villafalletto in provincia di Cuneo).

Ritorna a Rionero in Vulture solo dopo la Liberazione ed immediatamente riprende l’impegno politico e sindacale (ricoprendo la carica di Segretario provinciale della CGIL Scuola). Nel 1946 è eletto Sindaco di Rionero in Vulture trionfalmente come leader di una lista di sinistra che suggella l’unità tra PSI e PCI, uno degli obiettivi, quello dell’unità della sinistra, a cui Preziuso consacra la sua vita. Dopo un’esperienza entusiasmante di sindaco, legata a numerose opere realizzate, che ne fanno il sindaco più amato, è eletto per due legislature Consigliere provinciale. Negli ultimi anni di vita le sue condizioni di salute si aggravano con la contrazione di un tumore che gli procura sofferenze atroci e che lo inducono, in perfetta consapevolezza, a porre fine volontariamente alla sua esistenza.

Il Docufilm annovera molte testimonianze che ricostruiscono con un ritmo narrativo vivace e coinvolgente le diverse facce del protagonista: l’uomo, il politico, l’educatore, l’amministratore pubblico, l’intellettuale. Ne ricostruiscono il profilo non solo intellettuali e pedagogisti ma soprattutto operai, contadini, bambini che ne hanno studiato la vita, i suoi stessi alunni e perfino un deportato in un campo di concentramento nazista sopravvissuto. Il documentario sottolinea non solo il valore della coerenza ideale e politica dell’antifascista e del socialista, ma anche una visione moderna e costituzionale della scuola, della società e della democrazia. Lo stesso internazionalismo è uno dei motivi ispiratori del suo impegno politico e ideale, che si traduce nel Consiglio Provinciale in alcune sue iniziative relative ai temi della pace e del disarmo. Il Docufilm è in definitiva il giusto tributo ad un uomo e ad un antifascista la cui esperienza politica, culturale e intellettuale ha molte cose da dire in un contesto storico-politico come quello odierno in termini di attualità e di “ritorno al futuro”.”