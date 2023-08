Al Castello Torremare torna (17 e 18 agosto) il Metaponto Beach Festival 2023

E’ giunto alla diciottesima edizione il Metaponto Beach Festival, la rassegna estiva che, di anno in anno, porta la grande musica italiana direttamente sulle rive dello Ionio: una doppia serata prevista per giovedì 17 e venerdì 18 agosto, che dalle ore 21.30 accenderà, anche per questa edizione, le luci del Castello Torremare di Metaponto. Si comincia -come specificato in una nota degli organizzatori- “dall’ormai collaudata “Meridional reggae reunion”, un evento irrinunciabile per gli amanti del genere, e non solo: su di un tappeto tutto in “levare”, infatti, s’incontreranno, dando vita a contaminazioni irresistibili, i dialetti dell’intero Sud Italia. Reduci dal successo dell’ultimo disco “Finché la musica suona”, traguardo di una carriera ormai ventennale, i Krikka reggae faranno da padroni di casa e da band di supporto, in una formazione quasi orchestrale, a tutti gli artisti che si alterneranno sul palco: Killacat, Giomana, La Marina, Fido Guido, Moddi, Miss Fritty, Attila, Julia Kee, Papa Buju, Masta G, Rankin Lele, Papa Ricky, Dj Tuppi, Tonico, Piervito Grisù, Uru, Forelock e altri ancora. A seguire, Dance Hall Brigante Sound System.”

La seconda, invece, “è la serata dedicata al “Tenco ascolta”, format che il festival decide di riproporre per il quinto anno consecutivo: un’occasione durante la quale cantautori esordienti hanno l’opportunità di calcare lo stesso palco di grandi nomi della musica d’autore, tra l’altro vincitori dell’ambitissima targa. Alberto Giovinazzo, Sofia e Controsenso insieme a Rsø si esibiranno, infatti, prima di una cantautrice che si è conquistata il plauso di nomi come Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh: si tratta di Cristina Donà, artista che ha contribuito a innovare il rock di matrice mediterranea. Insieme a Saverio Lanza, produttore e co-autore dei suoi ultimi lavori, eseguirà il suo repertorio e le canzoni tratte dall’album “deSidera”.” Ingresso prima serata euro 13,00 più prevendita; ingresso seconda serata euro 15,00 più prevendita. Abbonamento a entrambe le serate euro 24,00. Biglietti disponibili su Ticketmaster.it Il Metaponto Beach Festival è organizzato da Associazione Krikka in collaborazione con Arci Basilicata, Associazione Multietnica di Potenza e grazie al Comune di Bernalda e alla Regione Basilicata. Keep on live è media partner ufficiale della manifestazione. Per info: 3393089013 – info@metapontobeach.it – www.metapontobeach.it