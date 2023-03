Al Campo 65 con le guide ( di ) About Apulia

Chissà che non nasca un nuovo itinerario turistico della memoria, che possa legare a Campo 65, altri luoghi della Puglia, della Murgia e ci mettiamo anche a Matera che ricordano le giornate della Liberazione, del 25 aprile, o che hanno segnato la storia dei nostri centri con atti di eroismo o di solidarietà per la nascita della Repubblica. La visita delle guide di Puglia ” About Apulia”, puo’ essere l’occasione per pensarci. RIportiamo, intanto, il commento riportato sulla pagina sociale del Campo dove opera una associazione, che ha in persone come Domenico Bolognese, punti di riferimento per non dimenticare



IL POST

Bellissima giornata di formazione in compagnia delle guide di About Apulia in visita al Campo 65 e provenienti da tutta la regione. Anche loro sono a pieno titolo entrati a far parte della grande comunità di patrimonio internazionale che si sta espandendo a macchia d’olio attorno alle memorie di questo luogo.

Luogo che, da qualche anno, non è più abbandonato.

Non esiste giorno in cui non riceviamo un segno dal campo: una mail, un messaggio, una richiesta di informazioni, una foto, un documento. Un’onda inarrestabile di memorie che quotidianamente lambisce le nostre esistenze ricordandoci la tragicità ed inutilità delle guerre e l’importanza della pace e fratellanza tra i popoli … ogni giorno e non sporadicamente, per un giorno l’anno o per una visita una tantum.