Al Campanaccio 2026 di San Mauro Forte: Enzo Avitabile e i Bottari (con riapertura viabilità principale)

E’ oramai consuetudine la presenza di un ospite musicale all’interno del programma de Il Campanaccio di San Mauro Forte. Ad impreziosire l’edizione 2026 sarà Enzo Avitabile in compagnia dei Bottari, gruppo musicale tra i più suggestivi ed autentici dell’intero panorama della World Music. Il musicista poliedrico, noto per la sua fusione di generi (soul, funk, jazz, folk, musica tradizionale), la sua ricerca sonora unica, l’impegno civile e spirituale, e le collaborazioni internazionali (James Brown, Tina Turner), si esibirà SABATO 17 GENNAIO in Piazza Marconi.

Quello che vedete è il manifesto ufficiale dell’edizione 2026, scelto al termine di un contest fotografico promosso dall’amministrazione cittadina e vinto da un fotomontaggio opera di Jasmira Belmonte. Edizione che, quest’anno, per grazia ricevuta dal calendario si svolgerà intorno alle giornate storiche dell’evento, ovvero, il 15-16-17 gennaio (essendo quest’ultimo giorno un sabato). Nel mentre si è in attesa dell’intero programma ufficiale della manifestazione, riportiamo l’annuncio apparso sulla pagina social dell’amministrazione comunale con cui si annuncia che “siamo lieti di comunicare che per l’edizione 2026 de “Il Campanaccio” la nuova strada d’ingresso al paese SARÀ PERCORRIBILE.” Una apertura viaria molto attesa e che val bene essere festeggiate con le campane a festa.