Primi segnali di ripartenza anche per l’Associazione Italiana Sommelier in Basilicata. Si terrà infatti, sabato mattina alle ore 11:00, presso la sede in Contrada Marrucaro a Potenza, la cerimonia di consegna dei diplomi ai 14 corsisti che hanno superato l’esame teorico e di degustazione nell’ormai lontano febbraio 2020.

Saranno il presidente AIS Basilicata, Eugenio Tropeano, insieme ai delegati territoriali, a consegnare ai neo diplomati l’attestato di Sommelier, il tastevin e il distintivo a conclusione di un percorso di alta formazione, composto da 3 livelli, mirato a valorizzare la cultura del vino, attraverso un percorso didattico continuamente aggiornato e legato alle esigenze di un mercato in continua espansione.