“Ai monologhi”, Nicola Cardinale porta in scena Bernini tra Matera e Pomarico

“La rassegna teatrale “Ai monologhi” raddoppia gli appuntamenti e questa settimana fa tappa giovedì 22 gennaio a Matera e sabato a Pomarico, con protagonista Nicola Cardinale, in scena Lettere a Bernini, con un intenso ritratto di Gian Lorenzo Bernini. Lo spettacolo dal titolo “Lettere a Bernini”, scritto da Marco Martinelli andrà in scena giovedì 22 gennaio alle ore 20 nella sede del Circolo Culturale La Scaletta a Matera (via Sette Dolori, 10) e sabato alle ore 20 nella Sala Consiliare del Comune di Pomarico, nell’ambito della rassegna organizzata da MetaTeatro e dal Circolo Culturale La Scaletta con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia e del Comune di Matera e la collaborazione del Comune di Pomarico.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che “Cardinale propone un Bernini inedito e spiazzante, lontano dall’iconografia celebrativa: un artista potente e contraddittorio, capace di fondere la grandezza dell’estetica barocca con un’attitudine quasi “hard rock”. Il monologo si sviluppa attraverso il conflitto con l’intagliatrice Francesca Bresciani, che rivendica dignità professionale e compensi equi, e si intreccia con la tormentata rivalità con Francesco Borromini, fino al tragico epilogo del suo suicidio. Attraverso un linguaggio che alterna dialetto e riflessione poetica, lo spettacolo restituisce una visione dell’arte come sacrificio fisico, ossessione e ricerca di una luce spirituale capace di sfidare il tempo e la mortalità. Ne emerge un Bernini diviso tra l’arroganza del successo e la consapevolezza della fragilità umana.”

