“Ai monologhi del giovedì” del Circolo La Scaletta, “Finzione e realtà” di lello Chiacchio

Ai Monologhi del Giovedì, la rassegna organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e dall’Associazione MetaTeatro, torna questa settimana con un’opera di Lello Chiacchio dal titolo: “Finzione o realtà”, spettacolo che andrà in scena il 9 marzo con sipario alle ore 19.30 nella sede del circolo, in Via Sette Dolori a Matera. “Antonio Morra, con nome d’arte ‘O Mollusco – spiega Chiacchio – dopo una carriera d’attore, a quasi cinquant’anni vive con la madre e la sorella, dove si arrangia dirigendo un gruppo teatrale amatoriale “La Compagnia del Sorriso”. Il giovane allegro e spensierato di una volta a causa della perdita della sua amata diventa un uomo senza capo né coda: perfetto per la misteriosa zia Maggie, che lo arruola nella sua “Compagnia delle Illusioni”, dove interpreta un variegato numero di personaggi che gli permettono di influire sulle vite altrui fino a mutarne la realtà, perché prendendo a prestito un verso di Paul Claudel: ‘Il fiore dell’illusione produce il frutto della realtà le persone non vedono ciò che è vero, ma rendono vero quello che desiderano vedere’. E solo quando l’illusione avrà sovvertito anche la sua vita, Antonio potrà ritrovarsi. È una storia dove la finzione e la realtà si incontrano e si scontrano. È una storia nella storia una mise on habim.” Ingresso sino ad esaurimento posti entro le ore 19,00/Sipario ore 19.30/ Costo del biglietto 4 euro.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.