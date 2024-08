Ai concerti del Gezziamoci…con il bus della Petruzzi

Cinque giorni di concerti ed eventi di Gezziamoci, compreso quello di domenica 25 agosto, all’alba, e in una località segreta, con la comodità di muoversi sul ”postale” come si diceva un tempo e gratis, grazie alla disponibilità delle autolinee Petruzzi. Una società lucana che si è distinta negli anni per professionalità e organizzazione. E per l’Onyx jazz club è un’altra conferma di attenzione alla sostenibilità e alle esigenze di un pubblico variegato, che sa apprezzare novità e tradizione. Già, tradizione, perchè gli aficionados ( termine spagnolo che indica il pubblico di affezionati) ricorda le esperienze della prima Repubblica con i musicisti in bus. Luigi ” Gigjazz” Esposito, anima del sodalizio, ha fatto i capelli bianchi o ha perso qualche ciocca tra un tour e l’altro, toccando varie località della Basilicata, ma non ha mai steccato una nota e il Gezziamoci che prende il bus ne è la conferma.



IL PROGRAMMA

🚌 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐮𝐳𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐆𝐞𝐳𝐳𝐢𝐚𝐦𝐨𝐜𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟒

Mancano poche ore all’inizio della settimana per noi più importante. Grazie alla collaborazione con 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐮𝐳𝐳𝐢e i 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 sarà garantito un servizio navetta gratuito per i seguenti appuntamenti:

📌 𝟐𝟏 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨

Raffaele Fiengo Quartet

Partenza autobus andata ore 20.30 – via A. Moro (altezza scuola media Torraca)

Partenza autobus ritorno ore 23.00 circa al termine del concerto



📌 𝟐𝟐 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨

ore 19.00 – Incontri sulla Sostenibilità in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata.

Esperimenti architettonici, La biblioteca delle cose con Saverio Massaro

Partenza autobus andata ore 18.00 – via A. Moro (altezza scuola media Torraca)

ore 21.00 – Avishai Darash quartetto concerto

Partenza autobus andata ore 20.30 – via A. Moro (altezza scuola media Torraca)

Partenza autobus ritorno ore 23.00 circa al termine del concerto

📌 𝟐𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐛𝐚 (𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞)

Partenza autobus ore 5.00 da Piazza della Visitazione- ritorno (a conclusione del concerto mattutino) ore 8.00 (circa)