Ai bimbi vispi e bravi della Bramante la Befana narrante…

…che ha raccontato la storiella di una simpatica vecchina, che viaggia su una vecchia scopa, e il 6 di gennaio porta in spalle un sacco con doni e dolciumi per i bimbi buoni e carbone per quelli monelli. Ma all’istituto onnicomprensivo ”Donato Bramante” di Matera i bimbi sono bravi con tanta voglia di imparare dalle maestre, farsi aiutare dalle assistenti e ascoltare quello che ha raccontato la Befana. Una bella storia quelle delle vecchina, piena di acciacchi, che ogni anno riempie la calza che i bimbi troveranno ai piedi del letto. E’ lei nella tradizione contadina della gente dei rioni Sassi che portava e continua a portare i doni, come fecero i re Magi per Gesù Bambino nella grotta di Betlemme. Un gesto sincero e felice che i bimbi della Bramante hanno accolto battendo le manine, sulle note di una nota poesia e di una canzoncina che recita : ” La befana vien di notte, con il cappello alla romana, viva viva la Befana”. E lei li ha premiati con la dolcezza di caramelle e cioccolatini, come sanno sanno fare le nonne.

