Affettività e identità di genere. Convegno Agesci a Matera

E dal tema del convegno, visto con gli occhi, e tracciato con la mente e con il cuore, gli scouts dell’Agesci faranno di quella giornata un momento di confronto e di crescita come è nella storia dell’associazione. Lo faranno, domenica 16 marzo , presso il centro parrocchiale ‘’ Don Franco Taccardi’’ al rione San Giacomo , con gli interventi dei vertici regionali e di rappresentanti nazionali del sodalizio . E nel pomeriggio con un approfondimento per branche e fasce di età. Buon lavoro e saluto a tre dita…



Matera, 16 marzo 2024 – L’AGESCI Basilicata organizza il convegno “Sei prezioso ai miei occhi – Affettività e identità di genere: il percorso dell’AGESCI”, un’importante occasione di formazione e confronto per i capi dell’Associazione. L’evento si terrà presso il Centro Parrocchiale “Don Franco Taccardi” della Parrocchia San Giacomo a Matera.

Il programma della giornata

La giornata avrà inizio alle ore 8:00 con la Santa Messa presso la Chiesa San Giacomo.

Alle ore 10:00, in plenaria, avrà inizio il convegno con i saluti di apertura di Roberta Maulà, Responsabile Regionale AGESCI Basilicata.

Seguirà l’intervento di don Fausto Focosi, Assistente Ecclesiale AGESCI Marche e membro della commissione del Consiglio Generale sul tema “Identità di genere”, che illustrerà il percorso dell’AGESCI in merito a questa tematica.

Interverranno inoltre:

● Michela Abati, Incaricata Nazionale Branca E/G

● Stefano Venturini, Incaricato Nazionale Branca L/C

Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno con un confronto suddiviso per branche. Capi e incaricati avranno l’opportunità di confrontarsi in gruppi specifici per fascia d’età, al fine di approfondire le modalità di accompagnamento educativo sul tema dell’affettività e dell’identità di genere all’interno dell’AGESCI.

Il convegno si concluderà alle ore 17.00 con un momento di sintesi e i saluti finali.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere su un tema attuale e delicato, fornendo strumenti educativi adeguati ai capi AGESCI impegnati nell’accompagnare la crescita dei ragazzi e delle ragazze all’interno del movimento scout.

Iniziativa realizzata con i fondi ex art. 72 D.lgs. n. 117 del 2017 – Avviso pubblico 2/2023.