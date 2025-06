“Addizioni Semplici Festival”: Potenza si unisce contro la disparità di genere e il femminicidio

Il 28 e 29 Giugno 2025 – La città di Potenza (in contrada Barrata) si prepara ad ospitare “Addizioni Semplici – Festival per la parità di genere”, un’iniziativa di due giorni, organizzata dal collettivo di artisti Dic, che -si legge in una nota degli organizzatori- “intende accendere i riflettori su temi di stringente attualità e drammaticità: la disparità di genere e la piaga del femminicidio. Il festival adotta una metafora semplice, quella delle addizioni che ci vengono insegnate da bambini, per scomporre e comprendere i molteplici “addendi” sociali che portano a un “risultato” inaccettabile di violenza.”

Gli organizzatori sottolineano “l’urgenza di considerare ogni fattore che contribuisce a questa “somma deplorevole”, evidenziando come nel solo 2024, la “semplice addizione” di vite sottratte – madri, figlie, sorelle, nipoti, amiche – abbia raggiunto il numero sconvolgente di 113.” “Vorremmo essere il bianchetto per cancellare, dalla pagina della realtà, gli addendi e la somma di un’operazione inaccettabile,” affermano. “E il primo luogo dove cominciare a eliminare gli addendi, che generano un risultato umanamente inammissibile, è la famiglia, prima ancora della scuola, della società e delle istituzioni.

Un Programma Inclusivo e Coinvolgente per Tutte le Età

“Addizioni Semplici Festival” è pensato per un pubblico il più eterogeneo possibile – giovani, bambini e adulti – con l’obiettivo di creare momenti di condivisione e consapevolezza e per affrontare tematiche di cui “non si parlerà mai abbastanza.”

La location, la piazza di via Barrata a Potenza, è stata scelta per il suo significato di cuore di una comunità periferica ma coesa e collaborativa.

Il programma include:

• Presentazione del libro “Un’altra vita” – incontro con l’autrice.

Non è un romanzo ma il coraggio di testimoniare.

Il libro sarà presentato da Filomena Lamberti e dall’associazione Spaziodonna-Linearosa di Salerno.

Si tratta di un libro denuncia, un libro verità, nel quale Filomena Lamberti racconta la drammatica esperienza vissuta. Ma è anche un’opera corale, alla quale hanno collaborato amiche e amici di Spaziodonna-Linearosa di Salerno.

• “Parliamone”: un incontro per discutere di gender gap nella vita quotidiana, nel lavoro, nello sport.

L’incontro si avvale della preziosa collaborazione di Angela Lavalle, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Potenza e della Vicesindaco Federica D’Andrea.

Interverranno:

Associazione Telefono Donna – Potenza; Avvocata Cristiana Coviello (Associazione Fiori con le Spine); Ass. Seventeen Potenza Calcio Femminile.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Vittorio Laviano.

• Spettacoli e Performance:

o “Storie di Carta in TV”: quattro storie di donne alle prese con la quotidianità e le sfide del mondo attuale, in una video-narrazione per bambini e famiglie.

o Concerto “Fronni D’alia”: Un’esibizione che nasce dall’incontro tra la “giovane voce antica” di Hiram Salsano e la “moderna chitarra battente virtuosa” di Marcello De Carolis.

o “Donna Luna”: Un’eterna Angelica ed il solito e furioso Orlando, raccontati dalla saggia Luna. Il Centiforme porta in scena uno spettacolo fatto di narrazione, ombre, oggetti e marionette.

• Artisti di Strada

Gli artisti del Centiforme accoglieranno il pubblico con performance di giocoleria, trampolieri e bolle di sapone.

• Mostra d’arte

La mostra, sull’universo femminile, ospiterà le opere di Artemera (Mara Autilio) e di Medea (Maddalena Tiblissi).

• Postazioni Interattive e Stand Informativi: Due postazioni touch offriranno contenuti multimediali per approfondimenti, e gazebo/stand informativi ospiteranno materiale informativo.

La scelta di via Barrata sottolinea la volontà di includere le periferie nella programmazione di eventi culturali di interesse comune, riconoscendo il valore e la centralità delle piccole comunità.

“UN’ADDIZIONE NON PUÒ ESSERE UNA SOTTRAZIONE DI DIRITTI E DI VITE!” Questo il monito del festival, che invita tutti a riflettere e ad agire per un futuro in cui ogni “addizione semplice” sia solo un incremento positivo, mai una perdita.“