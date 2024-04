Ad Orientem…torna la festa medievale Federicus

E la manifestazione organizzata da 11 edizioni dall’Associazione Fortis Murgia , in programma ad Altamura (Bari) dal 26 al 28 aprile, quest’anno si presenta con un tema suggestivo ” Ad Orientem: sulla via del Sole Nascente” che offre interessanti spunti che ripercorrono storia e pensiero del grande imperatore Federico II di Svevia. Le giornate in suo onore, che attirano visitatori anche dall’estero, hanno previsto un lungo lavoro organizzativo che avrà un momento di presentazione ufficiale domenica 7 aprile al Teatro Mangiatordi. Un invito a partecipare per scoprite contenuti, concorsi, programmi e sorprese..



IL COMUNICATO STAMPA

Altamura, 6 aprile 2024

EVENTO DI PRESENTAZIONE DI FEDERICUS 2024

Ad Orientem: sulla via del Sole Nascente

Domenica 7 aprile, alle ore 11, presso il Multicinema Teatro Mangiatordi, avrà luogo l’evento di presentazione dell’XI edizione della Festa Medievale Federicus.

Sotto il suggestivo tema “Ad Orientem: sulla via del Sole Nascente”, questa edizione promette di rapire l’immaginazione di cittadini e visitatori con un’esperienza senza precedenti.

La presentazione sarà guidata da due membri della direzione artistica: Caterina Colonna ed Alessandro Martello, i quali ci condurranno attraverso le novità e le meraviglie che caratterizzeranno questa edizione della Festa.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella e del presidente dell’APS Fortis Murgia Fabrizio Quattromini, verrà finalmente svelata l’identità di colui che darà vita all’imperatore svevo

Federico II durante i giorni della festa. Inoltre, assisteremo all’ultima fase del concorso “Bianca Lancia sei tu!”, con la designazione della vincitrice.

Gli spettatori avranno il piacere di godere di emozionanti intermezzi danzati e recitati a cura della scuola di danza École d’Étoile e di FITA Puglia, oltre alla proiezione dello spot di questa edizione, realizzato dal talentuoso videomaker Vito Cagnazzi.

Non mancate a questo straordinario appuntamento, tutta la cittadinanza è invitata!



