Ad Oppido Lucano, 67^ edizione de La Festa dell’Unità (12/14 agosto)

“Anche quest’anno, dal 12 al 14 agosto, si terrà la festa dell’Unità di Oppido Lucano. Con le sue 67 edizioni ininterrotte (COVID a parte) si classifica tra le feste de L’unità più longeve d’Italia. Una festa ricca di dibattiti, spazi per bambini, concerti musicali e ristorazione a km 0.” E’ quanto si legge in una nota a firma del segretario del locale circolo del PD Valerio Manniello, con cui si specifica che “Sul fronte dei dibattiti si partirà il 12 agosto con l’apertura della festa da parte del segretario di circolo Valerio Manniello e altri ospiti. A seguire un focus sui giovani, risorse da cui dipende il futuro delle nostre comunità. Il 13 agosto si discuterà di autonomia differenziata e di servizi fondamentali a rischio, quali istruzione e sanità, soprattutto in Basilicata. Sempre contro l’autonomia differenziata, durante tutte e tre i giorni sarà allestito un banchetto per la raccolta firme. La serata conclusiva tratterà il tema della parità di genere, che ha la necessità di guardare oltre l’obbligo normativo e non può ridursi a una questione di quote rosa. Anche l’offerta musicale sarà variegata; il 12 Agosto l’esibizione prima dei The Megablues Explosion e a seguire l’emergente artista locale Only Tano. Il 13 agosto, dopo lo spettacolo per bambini a cura di Fabiola Forlenza si esibiranno i Ragnatela Folk Band. La serata conclusiva del 14 Agosto vedrà in scena l’atteso concerto dei Liga N’Roll Ligabue Tribute Band con la gradita presenza di Gianni Basilio. Durante tutte e tre le serate sarà allestito uno stand gastronomico e un’area ristorazione con prodotti a km 0.”

