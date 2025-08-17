Ad Oliveto Lucano, domani, la Notte dei forni

Alla scoperta degli antichi forni a legna, respirando i profumi di un tempo e gustando i fragranti prodotti genuini della tradizione olivetese. E’ tutto pronto per l’ottava edizione della Notte dei Forni in programma ad Oliveto Lucano (Mt), domani, lunedì 18 agosto a partire dalle 17. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Olea con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. “Tra i suggestivi vicoli del centro storico -si legge in una nota- i visitatori saranno accolti dal calore della comunità olivetese in un ideale viaggio nei decenni passati, cogliendo gli aspetti più genuini della civiltà contadina. Una manifestazione che non racchiude soltanto il piacere di degustare i tipici prodotti da forno del luogo, dal pane, alle focacce ai dolci, ma rappresenta un vero e proprio viaggio esperienziale volto alla conoscenza della storia e della identità del paese situato alle falde del Monte Croccia. La serata comincerà alle 17 con l’apertura dei mercatini in Piazza Umberto I e proseguirà alle 18.30 con l’incontro con gli autori Lucia Santarsiero e Donato Mastrangelo che presenteranno rispettivamente i libri “Celiachia: nutrirsi consapevolmente” e “I colori del borgo” . Alle ore 20 in Corso Garibaldi l’avvio del percorso enogastronomico con momenti culturali, musicali e di animazione. Sono previste le visite al frantoio della famiglia Sica e ai Portoni di Bacco, i tipici manufatti in legno delle cantine del borgo intagliate dalle sapienti mani di artigiani del posto tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 ed i percorsi guidati ai “Forni do Comunità” organizzati a tema con i prodotti tipici della panificazione locale. Tra i bagliori degli antichi forni a legna, adiacenti alle case del centro storico, prenderanno forma i prodotti dell’arte bianca. Tra le strade del percorso enogastronomico anche l’animazione del gruppo Le Twins of Fire. Alle ore 22 in Piazza Umberto I il ritrovo finale al Forno di piazza con la premiazione dei proprietari dei forni e dei volontari, il concerto di Francesco Santarsiero e per concludere l’estrazione dei premi della Lotteria dei Forni.”

