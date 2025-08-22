Ad “Irsina in Musica”, lunedì, il concerto “ALMADONNA”

Lunedi 25 agosto, alle ore 21.00, nel Chiostro San Francesco, nuovo appuntamento di “Irsina in Musica” con il concerto “ALMADONNA”, che vedrà protagonisti Lisa Manosperti – voce e colori, Badrya Razem – voce e colori, Michele Campobasso – pianoforte, Giovanni Astorino – violoncello, Giovanni Chiapparino– percussioni. In una nota si spiega che: “Almadonna” è un incontro di anime, un viaggio musicale e sensoriale che esplora la magia che nasce quando due voci si uniscono in un’armonia profonda e un intreccio insolito di suoni e emozioni. Il progetto nasce dal desiderio di celebrare la bellezza, lavorando su brani d’autore, e su composizioni originali che raccontano storie nuove e che hanno segnato la musica e la cultura. Le voci di Lisa Manosperti e Badrya Razem si fondono con il supporto di due strumenti apparentemente classici ma molto versatili, pianoforte e violoncello e percussioni in un incontro inedito che mescola la tradizione con l’innovazione. Questo progetto è una riflessione sul ruolo della donna nell’arte, nella musica e nella società, con l’intento di dar vita a un’atmosfera che non solo emoziona, ma che coinvolge ogni spettatore in una vera e propria esperienza sensoriale. “Irsina in Musica – Estate 2025” è una rassegna concertistica ideata e promossa da Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia e Comune di Irsina, realizzata con il patrocinio della Regione Basilicata, del Ministero della Cultura e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).”

