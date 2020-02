Per iniziativa di G.E.A.N. Guardie Equestri Ambientali Nazionale e di Equiturismo International di Basilicata presieduto da Salvatore Summa, si terrà ad Atella in contrada Piani di Carda nell’Agriturismo Valle dei Cavalli un convegno “SVILUPPO, TURISMO RURALE, EQUITURISMO, TRANSUMANZA, IPPOVIE“.

E’ quanto reso noto con un comunicato che così prosegue:

“Sarà anche presentato il libro di Rocco Giorgio “La transumanza” anche in concomitanza con l’inserimento dell’antica pratica sotto l’egida dell’UNESCO quale patrimonio dell’Umanità. Sono invitati i sindaci del territorio ed aziende agrituristiche. Sarà presente anche il presidente di GEAN Molise Nicola Diniro, con la testimonianza di Carmelina Colantuono che in quella stessa regione possiede una azienda con oltre 400 capi di bestiame e dedita alla stagionale transumanza.

Il convegno va visto anche nell’ottica dell’anno del Turismo lento, prerogativa questa già avanzata da GEAN che contribuisce a sviluppare il mondo rurale, la zootecnia e tutte le attività di salvaguardia ambientale, anche con sport equestri e riabilitativi, educando le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e degli animali.

GEAN di Basilicata è stato presente anche alla recente Fiera Cavalli di Roma dove ha portato un proprio contributo di idee da una regione, la Basilicata, da sempre vocata al turismo rurale ma che ha avuto poche possibilità di collaborazione istituzionale.

Punto logistico e di riferimento è dunque la Valle dei Cavalli, in Contrada Piani di Carda di Atella, luogo contiguo alla VIA HERCULIA, storica Via romana del terzo secolo dopo Cristo.

La strada è già stata oggetto di studi e di divulgazione in regione, nonché di un documentario televisivo in più puntate – prodotto da AgrilifeChannel di Gerardo Graziano – sulle Ippovie, tratturi regi e transumanze, e promosso da EquiturismoInternational, presieduto da Salvatore Summa.

Da quelle iniziative è scaturita anche l’apprezzato docufilm “La strada meno battuta – a cavallo sulla Via Herculia” – diretto da Armando Lostaglio, prodotto da FamilylifeTv, nato da una idea di Gerardo Graziano, di Armando Lostaglio e dello stesso Salvatore Summa, presentato nel 2013 alla Mostra del Cinema di Venezia.”