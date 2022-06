Ad Arte Borgo Gallery: “Compresenza” di Cinzia Inglese, Lola Llinares, Anna Paglia

Compresenza è il titolo della nuova mostra curata da Anna Isopo presentata presso Arte Borgo Gallery (Borgo Vittorio 25 Roma) dal 14 giugno.

Il titolo, chiave di lettura della mostra, consente di approfondire un dialogo tra tre artiste apparentemente differenti tra loro, favorendo un incontro tra i diversi linguaggi contemporanei e gli aspetti personali delle singole protagoniste.

Nelle opere realizzate da Cinzia Inglese, Lola Llinares e Anna Paglia, dissimili ma in rilevante sintonia, si riscontrano personali osservazioni e sentimenti che creano una compresenza di indubitabile interesse per l’osservatore suggerendogli riflessioni profonde.

Cinzia Inglese, di origini salentine, è pittrice, performer di pizzica e studiosa delle sue origini, radicate in un rapporto oscuro e primordiale con la vita e con le forze più misteriose della natura umana. La sua carriera artistica nasce dal figurativo e approda all’ arte astratta, materica e concettuale, con l’impiego di sabbia, pietre, gesso, colle, oggetti di recupero e del ricordo, a cui viene data una vita simbolicamente nuova e permanente, in un costante ed accurato studio del colore. Ha esposto a Londra, New York, Barcellona, Berlino, Roma, Trieste, Ferrara, Bari, ed ha recentemente vinto il Secondo Posto Assoluto del primo “Premio Vittorio Sgarbi”.

Lola Linares artista spagnola autodidatta, tutte le tecniche che usa ogni giorno nei suoi lavori sono il prodotto di molta perseveranza, ricerca e autodisciplina. Lola utilizza una sua tecnica personale in cui combina surreali-astratti con un tocco di puro realismo. Non ama essere incasellata, quando dipinge vuole sentirsi libera. Durante la sua carriera artistica ha ricevuto importantissimi premi. Le sue opere fanno parte di collezioni private e Istituzionali.

Anna Paglia è nata a Castelnovo ne’ Monti, ha trascorso parte della sua vita a Genova, prima di tornare e stabilirsi a Cavola di Toano. La sua prima esposizione è del 2000, e pochi anni dopo ha contribuito alla fondazione della Galleria d’Arte Metamorfosi di Reggio Emilia. Tra esposizioni e riflessioni sui vari movimenti artistici, nel 2004 l’attenzione si concentra sul concetto filosofico del “Surrazionale”, ideato da Marcel Cadoni, ripreso e ulteriormente rielaborato dallo storico Franco Canova, dalla stessa Paglia, dal simbolista Paolo Navale: nel 2010 insieme a Canova e Cadoni fonda ufficialmente il “Movimento Surrazionale” con riferimenti al filosofo francese Gaston Bachelard (1884–1962).

Info:

Compresenza

A cura di Anna Isopo con la collaborazione di Giorgia Pirone

Presentazione a cura di Cinzia Folcarelli

Opening 14 giugno ore 18.00

La mostra sarà visitabile dal 14 giugno al 1 luglio 2022

Dal Martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00

Domenica, festivi, e lunedì chiuso.

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 Roma

345-22.28.110 info@arteborgo.it www.arteborgo.it