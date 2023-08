Ad ARGOJAZZ, sabato, Cosimo Maragno quartet (swing time project)

Terzultimo appuntamento del festival musicale ARGOJAZZ con i “SWING TIME PROJECT“, sabato 26 agosto – alle ore 22,00 – nella suggestiva cornice del porto degli

Argonauti di Pisticci. Il quartetto, composto da Cosimo Maragno alla chitarra, Giampaolo Laurentaci contrabasso, Dario Riccardo batteria e Emanuele Schiavone voce, presenterà un repertorio dì brani dixieland e swing dove l’interplay e l’improvvisazione saranno gli elementi conduttori della serata. “La conoscenza musicale –si legge i una nota- tra il chitarrista Maragno e il Contrabassista Laurentaci è nata grazie alla partecipazione di entrambi al prestigiosi festival internazionali . In questa occasione il gruppo ospite del festival omaggerà Peter Angela nel suo percorso jazzistico . Cosimo Maragno è uno fra i più chitarristi jazz italiani più apprezzati degli ultimi dieci anni ha condiviso palco e studio di registrazione al fianco di musicisti di levatura mondiale ,si distingue per l’ agilità del suo fraseggio e la sua energia espressiva con la chitarra. Un evento dal forte sapore internazionale che vuole lasciare il segno nella memoria di tutti gli amanti dell’ARGOJAZZ che hanno seguito la stagione live della rassegna grazie alla presenza di tanti artisti di fama internazionale come uno tra i tanti Maragno: chitarrista , maestro e compositore. Il cartellone della rassegna volge al termine e con FELICE CASUCCI , direttore artistico abbiamo tracciato un primo bilancio: “E’ stato al di sopra delle aspettative e questo non accadeva da molto tempo, la risposta del pubblico è stata fantastica con un grande successo e tanti apprezzamenti”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.