Ad Argojazz, porto degli argonauti Pisticci, Valeria Zanframundo e il trio di Michele Fazio

Valeria Zanframundo l’’enfant prodigie del Jazz Pugliese e il trio di Michele Fazio, saranno ospiti della ventesima edizione Argojazz, in un memoprabile concerto nella fantastica location del porto degli Aronauti (Pisticci) con inizio alle 22,00 giovedi 17 agosto. Ingresso libero!

“Il concerto -si legge in una nota- avra’ inizio con VALERIA ZANFRAMUNDO accompagnata al piano da Gabriele Semeraro , la cantante Il suo stile vocale morbido e vellutato è influenzato da elementi Soul e Pop d’oltreoceano, renderanno il suo repertorio concertistico sia vintage che contemporaneo, grazie alle contaminazioni del linguaggio delle moderne produzioni internazionali.

Attualmente studia Canto Jazz al Conservatorio G. Paesello di Taranto ed è prodotta da Gabriele Semeraro .

A seguire MICHELE FAZIO Trio che nasce occasionalmente grazie a un concerto organizzato all’interno della rassegna “argojazz” Michele Fazio è stato definito dalla stampa americana il “supermelodista italiano” e fa del lirismo il suo cavallo di battaglia; è un artista eclettico che vanta una luminosa carriera come sideman al fianco di artisti noti quali Gianluca Grignani, Patty Pravo, Francesco Tricarico. Il lFuoriclasse pugliese del jazz tricolore è il pianista e compositore originario di Grumo Appula (Bari), che si esibirà in trio, con Giorgio Vendola al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria Fazio, autore delle colonne sonore dei film di Sergio Rubini, presenterà “Free”, il suo ultimo album, che brilla per il forte impatto lirico e melodico, la bellezza degli arrangiamenti e delle composizioni e l’eleganza del tocco pianistico.Un disco – si legge nella presentazione – che racconta la tragicomica esistenza di una Millennial che attraversa i suoi cinquant’anni i per approdare ai suoi sessant’ anni . Un percorso musicale tra amore e tanta speranza in un futuro migliore che possiamo costruire noi stessi ogni giorno perché (spoiler) non ci sarà nessun deus ex machina a farlo per noi. Un disco che lascia la porta aperta e che speriamo, qualunque età tu abbia, possa farti sentire meno solo».”