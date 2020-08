Per iniziativa dell’Associazione Culturale “L’Alternativa”, martedì 18 agosto, alle ore 18,30, in Piazza Dante Alighieri ad Anzi verrà presentato il libro di Giuseppe Melillo “Mondo è stato e Mondo sarà”, che rappresenta l’evento letterario lucano dell’anno, poiché è andato letteralmente a ruba e si è resa necessaria la ristampa dell’opera prima dello scrittore ed antropologo di Bernalda.

Il romanzo è ambientato nei diversi Sud del Mondo. I Sud come stato d’animo, come condizione universale dell’uomo in perenne lotta con sfruttamento, miseria, arroganza e soprusi. Linee territoriali e lembi di terra senza confini in cui i tempi si ricorrono in una progressione sia ciclica che a spirale. Movimenti geografici e temporali che coinvolgono stati d’animo differenti: la memoria e la speranza.

Copie del libro sono state acquistate attraverso i diversi canali di distribuzione da lettori residenti in quasi tutte le regioni d’Italia. Le recensioni positive e spontanee apparse sulla rete hanno generato un passa parola che hanno fatto sì che ad appena dopo pochi mesi dalla presentazione ufficiale, febbraio 2020, sia stata necessaria la ristampa per far fronte alle richieste arrivate alla casa editrice Hermaion e per le diverse presentazioni previste in regione e fuori.

Ecco il link della recensione del libro fatta su Giornalemio.it da Lucia Summa: https://giornalemio.it/eventi/mondo-e-stato-e-mondo-sara-narrazioni-per-tornare-a-respirare-terre-e-tempi-dei-sud/