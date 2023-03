Ad Altamura, presentazione del libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta”

Si terrà ad Altamura, il giorno 7 Marzo 2023 alle ore 18,30- presso l’hotel “Fuori le mura” sala meeting Ottopetalo (Via Maestri del Lavoro, 5), la presentazione del libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta”, con la presenza di Simonetta Gola Strada, Direttrice della comunicazione di EMERGENCY e curatrice del libro.

Questo di Gino Strada è un libro che tutti dovrebbero leggere in quest’epoca in cui si sta provando a diffondere in modo pervicace una cultura dell’accettazione come inevitabile della guerra per giustificare scelte precise e criminali a danno di popolazioni innocenti, di civili, donne e bambini che non lo hanno certamente mai deciso. È il racconto dell’impegno e delle esperienze che hanno condotto Gino Strada da giovane chirurgo di Sesto San Giovanni fino ai Paesi più lontani, con un’idea semplice: i diritti sono di tutti o sono privilegi. “Non un’autobiografia, –come aveva precisato lui stesso nel momento in cui si era iniziata la scrittura di questo libro– un genere che proprio non fa per me, ma le cose più importanti che ho capito guardando il mondo dopo tutti questi anni in giro.” Ma semplicemente il racconto fatto in prima persona della sua straordinaria esperienza e di una missione durata tutta la sua vita attraversato da interrogativi essenziali sulla guerra e sul diritto alla cura. Di fronte ai quali Gino ha agito seguendo un’unica idea: curare le vittime, bene, gratis e indistintamente, restituendo alle loro storie un po’ di dignità. Persona dopo persona, diritto dopo diritto. Curare le vittime e rivendicare i diritti. Una persona alla volta. Dalle sale operatorie in Afghanistan a quelle del Centro “Salam” di cardiochirurgia di EMERGENCY in Sudan, lasciandoci in eredità l’insegnamento che l’unica medicina possibile è quella che si fonda sull’uguaglianza e sull’umanità.