Ad Altamura due serate al top con la Official tribute band dei Pooh e la 0883 band

A giudicare dalle recensioni i loro concerti richiamo i fans dei due grandi nomi della musica italiana , inseriti nell’Altamura in Festival 2024’’ in programma in piazza don Tonino Bello. Il 16 agosto toccherà all’official tribute band e il 2 agosto agli 0883 band. Due serate da non perdere per cantare in piazza i successi di ieri e di oggi. E stasera con la proiezione del film ‘’Volevo un figlio maschio’’ ultima data della rassegna ‘’ Estate al cinema’’, interamente gratuita, e riservata agli ultra65enni. Buon divertimento



Comunicato

“Altamura in Festival 2024”: altri due appuntamenti nel programma promosso dal Comune di Altamura

Prosegue il programma di “Altamura in Festival 2024”, promosso dal Comune di Altamura. Si comunica che ai sedici spettacoli del calendario, che dall’8 luglio, si stanno alternando in piazza Don Tonino Bello, si aggiungono altri due appuntamenti da non perdere.

Il 16 agosto, alle ore 21.00, si esibirà l’Official Tribute Band Poohlive, il progetto musicale che realizza, attraverso uno spettacolo, la storia della band dei Pooh. “Amici per sempre Tour” ripercorre tutta la storia dei Pooh in una sintesi musicale di grande effetto ed impatto emotivo. Lo spettacolo in un unico atto esalta la partecipazione del pubblico coinvolto fino all’ultima nota e all’ultima canzone. Una entusiasmante esperienza di emozione, cuore e passione della band da condividere assolutamente con tutto il pubblico.

Il 2 settembre, alle ore 21.00, ci sarà il live concert tour di “0883 Band”, gruppo musicale attivo dagli anni ’90 nella scena musicale locale, composto da nove musicisti con una comprovata esperienza nel settore. Il repertorio spazia da brani originali a cover di artisti italiani e internazionali, con un focus particolare di musica rock.

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a partecipare agli spettacoli e alle nuove programmazioni, tutte alle ore 21.00, in Piazza Don Tonino Bello, con accesso libero (fino al raggiungimento della capienza consentita dalle autorità di pubblica sicurezza).

Avviso

Chiusura rassegna “Estate al Cinema”

Si ricorda che, nella giornata di domani, 3 agosto 2024, si conclude la rassegna “Estate al Cinema” al Cinevillage del “Simone Viti Maino”, con ingresso in via Scipione Ronchetti. L’iniziativa è rivolta agli uomini over 65 e alle donne over 60 di Altamura con il fine di invogliare i cittadini a uscire di casa e trascorrere una serata all’insegna della settima arte. Si accede con ingresso gratuito: occorre prenotarsi volta per volta e ritirare il biglietto rivolgendosi al servizio di segretariato sociale che è attivo dalle ore 10 alle ore 12 nel Centro sociale polivalente per anziani in viale Martiri del 1799. Possono partecipare anche coloro che non frequentano il Centro.

L’ultimo film in programma è “Volevo un figlio maschio” (N. Parenti), alle ore 21.00 di domani (in allegato la locandina).

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco

2 agosto 2024

Evento0883Band.jpg