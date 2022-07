Ad Altamura, domani, GIORNATA DEL DIRITTO UMANO ALL’ACQUA

28 LUGLIO 2022

GIORNATA DEL DIRITTO UMANO ALL’ACQUA

ore 20.00- Piazza Duomo Altamura

Iniziativa internazionale promossa dall’Agorà degli Abitanti della Terra

“Il 28 luglio -si legge in una nota- è una data da ricordare contrastando il silenzio dei media mainstream. Per questo occorre tornare ad occupare le piazze. Su iniziativa dell’Agorà degli abitanti della Terra, in contemporanea con altri eventi italiani ed internazionali, il Comitato Acqua Bene Comune Altamura, con il Movimento Blu, invita tutti giovedì 28 luglio, ore 20.00 in Piazza Duomo ad Altamura.

Dodici anni fa, il 28 luglio 2010, l’ONU ha riconosciuto che il “diritto all’acqua potabile ed ai servizi igienico sanitari è un diritto umano essenziale alla qualità della vita ed all’esercizio di tutti i diritti umani.

Intanto l’acqua viene quotata per la prima volta in borsa (dicembre 2020) ed il parlamento italiano si appresta(va) a varare il c.d DDL concorrenza che di fatto rende possibile la vendita delle reti idriche e, ancora una volta, spinge per la privatizzazione delle fonti e delle gestioni del servizio idrico, con buona pace del Referendum popolare del 2011 e dei 27 milioni di italiani che votarono per dire NO alla privatizzazione dei servizi idrici. È tempo di ripartire dalle Piazze.”

“Occorre agire – dichiara Michele Loporcaro referente Rete Salvalacqua – a tutela di questo diritto sempre più a rischio per le scelte del sistema politico e soprattutto economico-finanziario. Scelte che sono causa e catalizzatore dei cambiamenti climatici, della desertificazione, dell’inquinamento delle fonti, determinando crescenti diseguaglianze e inaccettabili discriminazioni“.

“L’acqua è di tutti. In Italia abbiamo norme discriminatorie che negano l’accesso alle fasce disagiate della popolazione – afferma Maurizio Montalto, presidente di Movimento Blu – il Parlamento deve ratificare urgentemente la direttiva comunitaria sulle acque potabili che supera questo gap di civiltà”.

“Il 28 luglio 2010 – ricorda Riccardo Petrella, presidente dell’Agorà degli Abitanti della terra – è stata una vera gioia, un raro successo per i diritti e le richieste dei popoli del Sud, in particolare dei popoli indigeni del mondo […]. Ma i gruppi dominanti non si sono dati per vinti. Hanno adottato la strategia del silenzio e dell’oblio. Hanno sempre più insistito per sostituire il riferimento al “diritto universale all’acqua” (e alla salute, al cibo, alla casa, all’istruzione, all’elettricità….) con un riferimento all'”accesso all’acqua su base equa e a un prezzo accessibile“.

Hanno aderito all’evento:

Anpi sez. Altamura

FridaysforFuture Altamura,

Associazione Ripuliamoci

COBAS Altamura

Distretto Agroecologico delle Murge e del Bradano

Liberi Agricoltori

Coordinamento Acqua Pubblica Basilicata

Comitato Beni Comuni Corato

Associazione Fornello

Associazione Alteriamoci

Coordinamento Democrazia Costituzionale Altamura

Associazione Donne in…

GLC LIPU area delle Gravine

INFO e CONTATTI: 328 9696 766 – acquabenecomune.altamura@gmail.com