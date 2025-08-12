Ad ALLISTE (LE), Luigi Bruno e la Mediterranean Psychedelic Orkestra per la rassegna Voilà Les Pommes

Mercoledì 13 agosto (ore 21:00 | ingresso gratuito) l’Azienda Agricola Adamo, in via Vicinale Le Chianche ad Alliste, in provincia di Lecce, ospita un nuovo appuntamento della rassegna Voilà Les Pommes. “In programma-si legge in una nota– il concerto di Luigi Bruno & Mediterranean Psychedelic Orkestra, tra brani tradizionali salentini, ritmi in levare, world e folk music, e alcune composizioni inedite, seguito dal dj set di Nasty. Ad accompagnare la serata ci saranno la pasta e patate de Il Verace, la brace viva di Pierri, le birre artigianali di B94 e cocktail a base di Gin Gina e Renata Vodka. La Mediterranean Psychedelic Orkestra propone una performance che somiglia più ad una festa che ad un concerto. Musicista e cantante, leader dei Muffx, fondatore della IllSun Records e direttore artistico di numerosi eventi, Luigi Bruno si diverte ad eseguire brani inediti e nuove idee a pezzi già conosciuti ma oggi rivisitati sotto luci differenti. Il repertorio spazia dalle canzoni riproposte in chiave folk/rock, alle incursioni nella world music e alle sonorità proprie dei popoli del bacino del mediterraneo, a rivisitazioni etno|rock di melodie surf tutti da ballare e da gustare. Un’esibizione senza soste e senza cali di intensità sorretta su un filo musicale fatto di assoli e suoni che rapiscono già al primo ascolto. Nel corso degli anni Luigi Bruno si è esibito in club e festival in Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Spagna, Grecia collaborando con alcuni dei principali protagonisti della scena pugliese e con importanti nomi del rock sperimentale italiano e internazionale come Richard Sinclair (Caravan, Soft Machine, Camel), Claudio Simonetti (Goblin), Aldo Tagliapietra (ex Le Orme).”

