Ad Aliano mostra permanente “Lessico pittorico familiare”

Sarà inaugurata il 18 giugno alle ore 17:30 presso il MUA – Musei di Aliano, la mostra permanente Lessico Pittorico Familiare, dedicata a Carlo Levi, alla sorella Lelle Levi Sacerdoti, e al nipote Guido Sacerdoti, in programma . L’iniziativa si inserisce in un anno di particolare valore simbolico, in cui ricorrono: i 50 anni dalla morte di Carlo Levi (1975–2025), gli 80 anni dalla pubblicazione del romanzo Cristo si è fermato a Eboli (1945–2025), i 90 anni dal confino ad Aliano, che segnarono profondamente l’esperienza umana e creativa dell’autore. La mostra presenta un percorso espositivo che intende offrire uno sguardo complessivo sull’opera pittorica, letteraria e civile della famiglia Levi Sacerdoti, restituendo al pubblico il senso profondo del suo legame con la Lucania e con Aliano in particolare. Sarà esposta per la prima volta una selezione di opere appartenenti alla famiglia Levi Sacerdoti, recentemente donate al Comune di Aliano, dal pronipote di Carlo Levi, Carlo Sacerdoti. La mostra nata dalla collaborazione tra quest’ultimo e il Sindaco di Aliano con l’amministrazione comunale si colloca in continuità con il lavoro svolto da Guido Sacerdoti nel suo ruolo di direttore della Fondazione Carlo Levi e promotore della valorizzazione dell’eredità culturale leviana. L’inaugurazione del 18 giugno sarà aperta al pubblico e vedrà una presentazione moderata da Annalisa Percoco della Fondazione Enoi Enrico Mattei, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, studiosi, cittadini e familiari dell’autore, tra cui Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano, Antonio Colaiacovo, presidente del Parco Letterario Carlo Levi , Alessia Montefusco mediatrice artistica MuA – Musei Aliano e curatrice della mostra, Franco Lancio architetto, art director della mostra. previsto un intervento sulla figura di Lelle Levi e Guido Sacerdoti nel contesto pittorico e culturale della famiglia Levi, di Carlo Sacerdoti e Luigi Mansi, il ruolo della pittura nel lessico leviano a cura di Franco Lista artista e critico d’arte e , infine, un focus sulla figura di artista e intellettuale di Carlo Levi, da parte dell’autrice Costanza D’Elia.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.