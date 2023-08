Ad Aliano, la mostra “Madre di-segno – dalla terra alla poesia”

Da venerdì 18 agosto 2023, presso Palazzo Caporale di Aliano, nell’ambito del grande festival della Paesologia “La luna e i calanchi” sarà visitabile la mostra di grafica d’arte “Madre di-segno – dalla terra alla poesia “, a cura dell’Associazione incisori Grafica di via sette dolori di Matera. “L’evento, si inserisce nel vasto programma della XII edizione del festival, che dal 18 al 21 agosto vedrà Aliano protagonista di attività culturali di grande rilievo. La XII edizione della Luna e i calanchi torna a far incontrare nelle piazze e nelle vie di Aliano alcune personalità del mondo della cultura difficili da poter godere tutte insieme nello stesso luogo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2023 presso Palazzo Caporale di Aliano. La disposizione delle opere dialogherà con la bellezza di questo patrimonio artistico e culturale. Inoltre sarà possibile partecipare a laboratori di incisione calcografica tenuti dai maestri della Grafica di via sette dolori di Matera. Aliano e il suo territorio da sempre fonte d’ispirazione per chi ne sa cogliere l’essenza intima fatta di semplici intrighi che si rispecchiano nelle crettature dei suoi calanchi non finisce mai di stupire chi ne entra in contatto. Così è per tutto il territorio e i paesi della Basilicata in cui risuona una melodia ancestrale che ferma il tempo e lo dilata in pensieri e ricordi di un’intimità che fa compagnia. Gli artisti di questo sud consapevolmente e non, sono il frutto che porta avanti una specie di umanità che nutre rapporti sani fatti di realtà. Esiste una realtà in Basilicata, la Grafica di via Sette Dolori, un’associazione di incisori dove artisti, studenti e amanti dell’arte lucani, italiani e di tutto il mondo, lavorano gomito a gomito in un laboratorio a Matera dove l’odore d’inchiostro diventa un tutt’uno con la pietra e la pelle di chi si sporca le mani tirando fuori da materiali come metalli, mondi che non possono che nascere in quel contesto. Gli artisti incisori Vittorio Manno, Angelo Rizzelli, Domenico Garofalo, Daniela Cataldi e Giuseppe Fioriello della Grafica di via Sette Dolori di Matera hanno dedicato le loro opere dentro e fuori il paesaggio, trame di persone e paesi che culmineranno in un’esposizione e atti dimostrativi insieme ad artisti e allievi dell’Associazione di incisori (incontri sull’arte, il territorio e la poesia) – piantando semi per creare un luogo con una scuola estiva che funga da attrattore culturale e di ripopolazione con annesse modalità di turismo alternativo.

Artisti in mostra:

Angelo Rizzelli

Vittorio Manno

Daniela Cataldi

Domenico Garofalo

Giuseppe Fioriello

Gianfranco Dal Sasso

Giacomo Dimichino

Daniela Madeddu

Francesco Lorusso

Domenico Festa

Angelica Vitella

Antonella Giotta

Damiano Azzizia

Nunzia Giovinazzo

Dafne Montemurro

Donato Maragno

Adriana Cordero

Quinto Fabriziani”