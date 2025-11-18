Ad Aliano iniziativa Donne PD “In ricordo di Ippolita Santomassimo”

La Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata invita a partecipare alla iniziativa “In ricordo di Ippolita Santomassimo”, la già sindaca di Aliano scomparsa nel settembre scorso, “un momento -si legge in una nota- dedicato alla memoria e all’impegno civile di una figura che ha segnato la storia politica e sociale della nostra regione. L’incontro si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 17:00, presso la Sala Convegni dei Calanchi, in Via Rocco Scotellaro, Aliano (MT). Interverranno amministratrici, rappresentanti istituzionali e persone che hanno conosciuto da vicino Ippolita Santomassimo, per ripercorrerne il percorso umano e politico. Saranno presenti: Bruna Gagliardi, Portavoce Donne Democratiche Basilicata; Luigi De Lorenzo, Sindaco di Aliano; Mimí Deufemia, amico di Ippolita; Lina Marchisella, già Sindaca di Tricarico; Cecilia D’Elia, Senatrice; Franca Digiogio, Coordinamento Nazionale Democratiche; Sen. Daniele Manca, Commissario Regionale PD.”

