Ad Aliano e nella frazione di Alianello al via oratorio Estivo 2025: “Pellegrini di Speranza”

Da oggi e fino al 5 settembre le parrocchie San Giacomo Maggiore di Aliano e Santa Maria Assunta di Alianello hanno organizzato per i più piccoli 5 pomeriggi di gioco e di formazione, dalle 17.30 alle 19.30. Il tema dell’oratorio estivo, tratto dalla proposta dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, è “Pellegrini di Speranza”, in linea con il cammino giubilare incentrato sulla virtù teologale della speranza. I ragazzi si metteranno in cammino “per scoprire la bellezza di accogliere la chiamata da parte di Gesù e mettersi alla sua sequela”. “Un ringraziamento va al parroco e ai volontari della parrocchia per l’organizzazione di questo evento e all’amministrazione comunale per la collaborazione e il sostegno – spiegano gli organizzatori – il momento conclusivo e celebrativo dell’oratorio estivo sarà venerdì 5 settembre ad Alianello Nuovo. È previsto anche uno Schiuma Party in piazza San Luigi Gonzaga alle ore 18.30”. L’invito a partecipare a questo cammino di scoperta e crescita spirituale è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi.

