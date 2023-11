Ad Aliano. convegno “Rocco Scotellaro e Carlo Levi:sguardi inquieti, sguardi difformi”

In attuazione del Programma scientifico-culturale a base del percorso triennale del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, lunedì 27 novembre 2023, con inizio alle ore 9.30, si terrà ad Aliano (Sala Convegni dei Calanchi) il seminario di studio “ROCCO SCOTELLARO e CARLO LEVI: sguardi inquieti, sguardi difformi“.

“Agli indirizzi di saluto del Sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, -si specifica in una nota- seguirà l’introduzione del Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, prof. Antonio Lerra.

Faranno seguito due Sessioni, rispettivamente presiedute dai proff. Francesco Faeta (Università degli studi di Messina) e Ferdinando Mirizzi (Università degli studi della Basilicata).

Nella prima Sessione saranno relatori i proff. David Bidussa (Università degli studi di Milano) su Carlo Levi, prima di Eboli, dopo Eboli; Luca Beltrami (Università degli studi di Genova) su “Un atto di fiducia nel mondo contadino”. Scotellaro nello sguardo di Carlo Levi; Riccardo Gasperina Geroni (Università degli studi di Bologna) su Dalla parte di Levi, sulla strada di Scotellaro.

Nella seconda sessione relazioneranno i proff. Maurizio Sabini (Drury University, Springfield MO, USA) su L’artista intellettuale: Ernesto Nathan Rogers tra Carlo Levi e Rocco Scotellaro; Alberto Di Franco (Università degli studi di Bergamo) su Concordia discors. La rappresentazione del mondo contadino in Levi e Scotellaro; Marco Gatto (Università della Calabria) su Con Levi, per Levi, oltre Levi. Scotellaro intellettuale irrequieto e dissidente; Alberto Vespaziani (Università degli studi del Molise) su Il cuore e il margine: visioni politiche in Levi e Scotellaro; Fabio Moliterni (Università degli studi del Salento) su Carlo Levi, Scotellaro, le “persone vive” del Mezzogiorno.

Dopo le relazioni, seguiranno, per ogni Sessione, discussioni e, a chiusura dei lavori del Seminario, considerazioni conclusive.”

I lavori del Seminario saranno trasmessi in diretta streaming (https://www.youtube.com/@CentenarioRoccoScotellaro). Il Comitato Scientifico è composto dai professori: Carmela Biscaglia, Maria Teresa Imbriani, Salvatore Lardino, Antonio Lerra, Ferdinando Mirizzi, Domenico Sacco, Donato Verrastro.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.