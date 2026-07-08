Ad Albano di Lucania, si ricordo Francesco Tammone, vittima innocente di mafia

“A trent’anni dalla tragica uccisione di Francesco Tammone, Agente Scelto della Polizia di Stato, Medaglia d’Oro al Valor Civile e unica vittima innocente di mafia riconosciuta in Basilicata, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, in collaborazione con il Comune di Albano di Lucania e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, promuove una giornata di commemorazione dal titolo “30 anni di Memoria e Impegno per Francesco Tammone vittima innocente di mafia“, in programma venerdì 10 luglio 2026 ad Albano di Lucania.” Lo si annuncia con una nota degli organizzatori in cui si ricorda che “La sera del 10 luglio 1996 la pattuglia della Volante su cui viaggiava l’agente Francesco Tammone intervenne d’urgenza nel quartiere Serpentone, in seguito alla segnalazione al 113 di una violenta rissa in corso presso un bar di via Tirreno. Sul posto i poliziotti intercettarono un noto pluripregiudicato della zona in regime di semilibertà. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo aprì il fuoco contro gli agenti. Tammone fu raggiunto mortalmente da due colpi di pistola nel corso del violento conflitto a fuoco in via Ionio, sacrificando la propria vita a tutela della sicurezza pubblica. L’iniziativa vuole rinnovare il ricordo di Francesco Tammone, il cui sacrificio rappresenta ancora oggi un esempio di dedizione allo Stato, coraggio e senso del dovere. A trent’anni dalla sua scomparsa, la comunità è chiamata a trasformare la memoria in responsabilità collettiva, affinché il suo esempio continui a parlare soprattutto alle nuove generazioni. Il programma della giornata prenderà il via alle ore 18.00 con la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Paolo Dinota presso la Parrocchia Santa Maria Assunta di Albano di Lucania. Alle ore 19.00 si svolgerà il corteo commemorativo con la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dedicato a Francesco Tammone nel Parco della Rimembranza, momento di raccoglimento e omaggio istituzionale. A seguire, alle ore 19.30, sarà messo a dimora l’Albero della Memoria Viva, dedicato a Francesco Tammone e curato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza. La piantumazione avverrà simbolicamente all’ombra del murale realizzato dall’artista Giulio Giordano nel 2023. La memoria non muore mai se trasformata in impegno quotidiano, spiegano i promotori dell’evento. Abbiamo tutti il dovere morale di tenere viva la luce di Francesco.”

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