Ad Accettura, una giornata tra natura, archeologia e sapori del territorio per lo Slow Food Day 2026,

Lo Slow Food Day 2026 si celebra dal 12 al 14 giugno con oltre 80 eventi in tutta Italia. Le condotte e le comunità locali organizzano degustazioni e visite guidate per promuovere il cibo locale. Uno degli eventi si svolge in Basilicata, domani sabato 13 giugno 2026 ad Accettura (MT), presso il Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. Un’intera giornata dedicata alla scoperta del patrimonio ambientale, storico e gastronomico di questo territorio. È questo il senso dell’iniziativa “Un sabato slow… a pranzo con i produttori del Parco”, in programma presso il Punto Ristoro “Il Farnetto”, in località Palazzo. L’evento, promosso dalla Cooperativa Nuova Atlantide, in collaborazione con il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e Slow Food Matera, si inserisce -per l’appunto- nel calendario dello Slow Food Day 2026, la manifestazione nazionale che valorizza il cibo buono, pulito e giusto e le comunità che lo producono. La giornata prenderà il via alle ore 10.00 con il ritrovo presso il Centro Informazioni Visitatori di località Palazzo. Mezz’ora dopo i partecipanti partiranno per un’escursione a Monte Croccia, uno dei luoghi più suggestivi dell’area protetta, dove sarà possibile visitare il sito archeologico risalente al IV-VI secolo a.C. e seguire un percorso naturalistico immerso nel paesaggio delle Dolomiti Lucane. Alle 13.30 sarà il momento del pranzo e della degustazione guidata delle eccellenze agroalimentari locali. I produttori del territorio presenteranno e racconteranno i cibi tipici, offrendo ai visitatori un’esperienza diretta tra tradizioni, biodiversità e cultura gastronomica. Nel pomeriggio, alle 16.30, il programma proseguirà con una visita all’Orto Botanico, occasione per approfondire la conoscenza delle specie vegetali che caratterizzano l’ecosistema del parco. La conclusione è prevista alle 18.00 con i saluti finali e la consegna di un simbolico goodbye gift ai partecipanti. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per vivere il territorio in maniera lenta e consapevole, coniugando escursionismo, archeologia, educazione ambientale e valorizzazione delle produzioni locali. Un appuntamento che interpreta pienamente lo spirito dello Slow Food Day 2026, promuovendo una diversa idea di sviluppo fondata su comunità, agricoltura, lavoro e tutela del paesaggio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.