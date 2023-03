“Acqua e pietra’’ ragazzi a Metaponto con Intercultura

Se non sapete cosa fa ‘’quella’’ realtà dinamica, che vive tra i giovani e per i giovani delle scuole di tutto il mondo, non vi resta che seguire il progetto’’ Acqua e pietra’’ in corso a Metaponto di Bernalda (Matera) fino al 18 marzo, grazie al Centro locali di Intercultura, diretto da Maria Antonietta Violane. E così ragazzi, provenienti da regioni, Paesi ed esperienze diversi, hanno aggiunto un altro capitolo al lavoro ‘’internazionale’’ del progetto di interscambio “Acqua e Pietra’’ per conoscere meglio l’Italia sul pian culturale, delle tradizioni e, soprattutto, attraverso la gente. Scuola a parte, ospitalità in famiglia e poi la Magna Grecia, tra cultura, ambiente e l’amicizia per un “arrivederci’’ che farà tanto per il turismo di ritorno, da estendere ad amici e parenti



Centro Locale di Metaponto

Settimana di Scambio “Acqua e Pietra”

10 – 18 marzo 2023

Dal 10 al 18 Marzo 2023 in arrivo 6 adolescenti stranieri nel Metapontino per una settimana di scambio con Intercultura alla scoperta della cultura del territorio, guidati dai volontari locali

Altro che vacanza studio: l’area del Metapontino è stata scelta come meta ideale da una rappresentanza di studenti stranieri quest’anno in Italia con Intercultura per conoscere meglio l’Italia, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue persone.

Sono 6 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nel Metapontino per conoscere una parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano”, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale.

Dopo la cesura di due anni dovuta alle restrizioni della pandemia, tornano infatti le “settimane di scambio”, uno dei momenti più ambiti non solo dagli studenti e dai volontari di Intercultura, ma dalle scuole e le famiglie che possono sperimentare per un breve periodo l’esperienza di aprire la propria “casa” al mondo, ospitando un giovane di un’altra cultura.

Dal 10 al giorno 14 Marzo i ragazzi, guidati dai volontari del Centro locale di Metaponto avranno la possibilità di vivere in una nuova famiglia, frequentare un’altra scuola, conoscere nuovi luoghi e stili di vita rispetto a quelli che hanno iniziato a interiorizzare e ad amare, dal loro arrivo in Italia lo scorso settembre. I ragazzi che hanno scelto la nostra città sono: Catarina dal Portogallo (CL di Padova), Sutima, dalla Thailandia, (CL di Rivoli), Wilma, alla Norvegia (CL di Montebelluna), Lorena dalla Germania (CL di Reggio Calabria), Phufa dalla Thailandia (CL di Trent)o, Emma dal Canada (CL di Piacenza).

Per loro, i volontari del Centro locale di Metaponto hanno messo a punto un programma molto intenso, intitolato ”ACQUA E PIETRA”, pensato per far conoscere e vivere il “tesoro” del territorio della costa ionica, terra della Magna Grecia.

Guide d’eccezione saranno gli studenti stranieri che a settembre sono arrivati presso il centro locale di Metaponto, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale. Sono Alba dalla Germania, Anna dalla Lettonia, Julie dalla Danimarca, Mia dal Paraguay e Yura dal Giappone .

I ragazzi visiteranno la riserva naturalistica del Bosco Pantano e il WWF, dove svolgeranno attività laboratoriale, il sito archeologico di Metaponto con le tavole Palatine.

Una parte importante della settimana di scambio sarà dedicata all’aspetto didattico: saranno accolti dal Liceo Artistico di Nova Siri sezione annessa all’I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano J., dove insieme agli studenti del biennio, svolgeranno delle attività inerenti alle discipline pittoriche e scultoree, guidati dal docente della disciplina, inoltre sono previsti momenti di incontro e di confronto interculturale con gli studenti guidato dai volontari

Infine, l’altro aspetto fondamentale di questa settimana sarà l’ospitalità nelle famiglie locali che permetterà agli studenti di confrontare stili di vita, usi e costumi diversi rispetto alla zona dove stanno trascorrendo il loro anno in Italia.

Dichiarazione Maria Antonietta Violante: “Dopo una pausa forzata di due anni, siamo veramente felici di poter organizzare nuovamente questa settimana di scambio – dichiara Maria Antonietta Violante – responsabile del Centro locale Intercultura di Metaponto. È un modo non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità – famiglie, scuole, istituzioni – per aprire i nostri orizzonti e incontrare rappresentanti di culture diverse che già hanno iniziato a conoscere e apprezzare l’Italia. Siamo certi che rimarranno entusiasti della nostra zona e delle bellezze del nostro territorio. Ci auguriamo – conclude Violante inoltre che le famiglie che ospiteranno questi nostri ragazzi per una settimana possano apprezzare la presenza di un giovane di una cultura diversa dalla nostra e che, a seguito di questa breve esperienza, desiderano accogliere un adolescente per un periodo più lungo, anche un intero anno scolastico”.