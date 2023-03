Acerra e il Museo di Pulcinella ricordano il materano Paolicelli

Sono passati 10 anni dalla scomparsa del ”maestro” materano Eustachio Paolicelli che ad Acerra (Napoli) ha lasciato tanti segni e opere del suo impegno nel sociale e nella cultura, del quale abbiamo parlato in precedenti servizi. E sabato 4 marzo il Museo di Pulcinella, che ha avuto in Eustachio il socio fondatore, insieme alla comunità locale e all’associazione Acerra Nostra , ha voluto ricordarlo con una serata di ricordi e di testimonianze organizzata con tanto entusiasmo dal vicepresidente di Acerra Nostra Aniello Passaro. Una serata all’insegna della nota maschera identitaria, dell’artigianato, della moda e del design, dei giovani che, nella cultura e nell’inclusione, hanno opportunità di crescita e di riscatto per un intero territorio. La Sala dei Conti del Castello di Acerra è stata l’occasione per presentare una pubblicazione editoriale, con poesie, scritte dallo stesso Eustachio. Si chiama ” Non Potrai dimenticarmi” , voluta dal Museo di Pulcinella,e curata da Nunzia Albanese. Una serata , presentata da Giusy Fatigati di Acerra Nostra con tanti spunti di collaborazione tra le città che hanno segnato la vita di Eustachio, Acerra e Matera, ma anche Ferrandina per quel ” re Ferrante d’Aragona” che ha segnato la storia e l’arte del Mezzogiorno.



A parlarne i sindaci Tito D’Errio di Acerra e di Ferrandina Carmine Lisanti che, con gli auspici dell’associazione, lavoreranno a un gemellaggio. Eustachio Paolicelli, ne siamo certi, ne sarebbe contento per quanto visto nei filmati e nelle foto che ne hanno raccontato la vita e le opere, accanto all’adorata moglie Lia, ai suoi figli Stefania, Antonella, Antonio. Una serata, che ha ricordato i 10 anni dalla scomparsa, con la presenza dei parenti venuti da Matera e Ferrandina . A cominciare dai fratelli e dalle sorelle Nunzio, Imma e Dora. Tanta commozione in sala per quello che Eustachio ha fatto con impegno tutti i giorni. E i ragazzi ne hanno ricordato l’opera con un ” GRAZIE” che ha scandito le note, quella della vita e dell’umiltà,posato sulla tastiera di un pianoforte . Lettere come i colori e della maschera di Pulcinella che sa e fa sorridere con ”candore” dopo aver provato ingiustizie e sofferenze. Eustachio Paolicelli, con il suo esempio, ha insegnato anche questo. Non potremo dimenticarlo.