Accettura Incanto accende l’estate: due serate di musica per scoprire i talenti di domani

L’estate di Accettura torna a riempirsi di note, emozioni e sogni. L’Anfiteatro del paese si prepara infatti ad accogliere la seconda edizione di Accettura Incanto, il concorso canoro dedicato ai giovani talenti emergenti che, sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, a partire dalle ore 21.30, porterà sul palco interpreti pronti a trasformare la loro passione per la musica in un vero percorso artistico.

In poco tempo la manifestazione è riuscita a conquistare il pubblico e a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama degli eventi estivi lucani, diventando un’occasione preziosa per valorizzare le nuove voci della musica italiana. Non solo una competizione, ma un vero e proprio spettacolo capace di unire intrattenimento, cultura musicale e promozione del territorio.

I riflettori saranno puntati sui giovani cantanti in gara, chiamati a convincere pubblico e giuria attraverso interpretazione, tecnica e personalità.

Ad accompagnare ogni esibizione sarà una live band, elemento che renderà le performance ancora più coinvolgenti e autentiche, regalando agli spettatori l’emozione della musica dal vivo.

A guidare il pubblico nel corso delle due serate saranno Dino Paradiso ed Eva Immediato, due volti noti che con simpatia, professionalità e leggerezza accompagneranno lo svolgimento del concorso, alternando momenti di spettacolo, emozione e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello della serata finale, che vedrà salire sul palco come ospite speciale Raffaello Digilio, giovane promessa della musica italiana che ha conquistato il pubblico partecipando a The Voice Kids, dove ha raggiunto la finale nel team di Clementino. La sua presenza rappresenta un importante messaggio rivolto ai concorrenti: credere nei propri sogni, coltivare il talento e affrontare ogni sfida con determinazione può aprire le porte a importanti opportunità artistiche.

Accettura Incanto si conferma così molto più di un concorso canoro. È un laboratorio di emozioni, un luogo dove i giovani possono mettersi in gioco davanti a un pubblico caloroso e dove la musica diventa occasione di crescita, confronto e condivisione.

L’evento testimonia l’impegno degli organizzatori nel promuovere la cultura musicale e nel creare opportunità concrete per i talenti emergenti, contribuendo allo stesso tempo ad arricchire il calendario delle iniziative estive di Accettura e a rendere il paese sempre più punto di riferimento per gli appuntamenti dedicati allo spettacolo.

Per due sere l’Anfiteatro si trasformerà in un grande palcoscenico di emozioni, dove ogni canzone racconterà una storia e ogni applauso sarà un incoraggiamento per chi sogna di fare della musica il proprio futuro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.