A Venusio, l’ultima escursione nei borghi, organizzata da Archeoclub d’Italia “Matàr” e Cna

Si terrà il 3 novembre l’escursione a Venusio e alla quercia secolare organizzata da Archeoclub d’Italia “Matàr”, in collaborazione con la Cna Matera. L’evento prevede una visita del borgo di Venusio, guidata dall’architetto Lorenzo Rota. (appuntamento alle ore 10.00 davanti alla chiesa di San Giovanni Da Matera in via Germania). In seguito, si procederà con la visita alla Roverella secolare, situata nei pressi del bosco Dell’Annunziata, dove l’evento si concluderà con un pic-nic conviviale sotto la quercia. L’evento rappresenta l’ultima tappa del percorso formativo “Racconti dai Borghi”, organizzato e promosso da Archeoclub d’Italia “Matàr”, in collaborazione con Cna Matera. L’iniziativa si è articolata in escursioni guidate sul colle Timmari, nel bosco e al Santuario di Picciano e quella del 3 novembre rappresenta l’ultima tappa, che vede come protagonista il borgo di Venusio. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare le periferie della città di Matera dal punto di vista culturale, urbanistico e naturalistico. Per informazioni e prenotazioni chiamare ai seguenti numeri telefonici 3333691224 e 327 868 3328.

