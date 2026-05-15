A Venosa, due cori di 50 studenti di Matera e della Normandia verso l’Anno europeo dei Normanni 2027

Prendono il via da Venosa gli appuntamenti di avvicinamento all’Anno Europeo dei Normanni 2027 realizzati nell’ambito del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. “Nel centro lucano -si legge in una nota- dove lo scorso settembre è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra le Regione Basilicata e la Regione Normandia, giovedì 21 maggio alle 18:30 nel Loggiato del Castello Pirro del Balzo, si terrà il concerto di due cori di studenti italo-francesi tra gli 11 e i 13 anni, per un totale di 52 elementi: il coro “Voci in canone” dell’Istituto Comprensivo “Bramante Torraca” di Matera e il coro “Chœur des Boucles de le Seine” del College “Commandant Charcot” di Le Trait, in Normandia. I due cori sono protagonisti di un gemellaggio realizzato nell’ambito del Progetto Erasmus, nato dalla passione per l’insegnamento dell’arte della musica che i due Istituti condividono come valore formativo e di crescita per le giovani generazioni. Gli studenti sono protagonisti di scambi culturali tra le città di Matera e Le Trait dove trascorrono un periodo dell’anno scolastico ospiti delle famiglie e della scuola gemellata. Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Venosa e i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, per gli studenti e i loro insegnanti è stato preparato un programma di una intera giornata di scoperta di Venosa, con visite al Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” e ai luoghi simbolo delle testimonianze normanne in Basilicata: l’Abbazia della SS Trinità, dove è custodita la tomba di Roberto il Guiscardo e di altri membri della famiglia Altavilla, e l’annessa Incompiuta. Durante il concerto aperto al pubblico, i due cori si esibiranno in un repertorio musicale che va dal classico al pop. In apertura porteranno i saluti i rappresentati delle istituzioni e delle scuole coinvolte.”

“Questa iniziativa – spiega Rita Orlando, direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019 – nasce dalla proposta che l’ I. C. “Bramante Torraca” di Matera ha avanzato alla Fondazione Matera Basilicata 2019 di far esibire, in un luogo simbolico della Basilicata, il coro della scuola della Normandia con cui era gemellata per il Progetto Erasmus. Il lavoro che stiamo facendo con il progetto Fantastico Medioevo in vista dell’Anno europeo dei Normanni del 2027 è stato la cornice ideale per questo scambio, con la storia di Venosa fortemente legata alla nascita della dinastia normanna. Il gemellaggio fra le due realtà rappresenta una preziosa occasione per far conoscere in modo inedito ai ragazzi lucani e normanni il patrimonio materiale e immateriale del Medioevo in Basilicata e le bellezze di questo territorio, unendo due regioni attraverso il linguaggio universale della musica”. “Per Venosa è motivo di autentico orgoglio essere stata scelta come luogo simbolico della Basilicata per questo evento in preparazione dell’Anno europeo dei Normanni – evidenzia il sindaco di Venosa, Francesco Mollica-. Il legame storico tra la Basilicata e la Normandia trova oggi nuova vita grazie all’entusiasmo e al talento di questi giovani protagonisti. Sarà una giornata speciale per la nostra comunità, un’occasione in cui la musica diventerà ponte tra culture, lingue e storie diverse, unendo cinquanta giovani studenti italiani e francesi in un’esperienza di amicizia, crescita e condivisione. A tutti gli studenti, ai docenti e agli organizzatori rivolgo il più sincero benvenuto nella città di Venosa, con l’augurio che questa esperienza possa restare nel cuore di ciascuno come memoria di bellezza, amicizia e pace”.