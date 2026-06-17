A tutto jazz per la Basilicata fino in Puglia a Martina Franca

E la capitale della Valle d’Itria ci porta inevitalbimente al materano Pasquale Mega, pioniere dell’esperienza gezzistica materana con Gigi Esposito e altri, che nella Città dei Sassi torna periodicamente per un concerto, un seminario o per ispirarsi. E ne avrà per il Gezziamoci 2026, alla ricerca dei giovani talenti del Contest che si terrà ad Aliano e per tutta una serie di iniziative che toccheranno vari centri della Basilicata fino a farne indigestione. Il comunicato titola di un festival da ”prendere a grosse dosi” fino a farne indigestione. Ma il festival non è per nulla sedentario. Anzi. Invita a muoversi,sudare, conoscere luoghi, fare amicizia e fare rete. Prevista anche la consueta levataccia del concerto all’alba di agosto. Il resto è in programma di sera e l’invito, come emerso nella conferenza stampa tenuta al Comune con comprensibili collegamenti anche da remoto, è rivolto a tutti. A quanti conoscono il Gezziamoci e a quelli che ne hanno appena sentito parlare. Per questi ultimi assaggi a piccoli. Per l’abbuffata finale c’è tutta una estate di opportunità. E poi Gezziamoci plus a compresse nel formato da 30 capsule per musica, arte e letteratura. Provate. Fa bene al corpo e alla mente, proprio come quel digestivo ”Antonetto” pubblicizzato dall’indimenticabile Nicola Arigliano che incise anche per l’Onyx: I Sing Ancora del 1995 e ‘Nu Ritratto del 1999. Due live a Matera.



Un Festival da prendere a grosse dosi

Il benessere culturale si conferma l’obiettivo della rassegna che rafforza il legame con il

territorio aprendosi ai comuni. Anche Martina Franca nella Rete.

Nel cartellone il Contest per giovani talenti ad Aliano e il concerto del Banco

Ventitré date, dal 19 giugno al 29 dicembre 2026, ma altre potrebbero

aggiungersi in corso d’opera, 18 concerti più uno all’alba ed un altro all’ombra di

una grande quercia, oltre al Contest per giovani talenti che quest’anno sarà

ospitato ad Aliano, 4 trekking sonori, 35 Laboratori, 8 appuntamenti già svolti e altri

5 fissati fra incontri, esplorazioni urbane, lezioni di jazz, dj set, saggi, esposizioni,

presentazioni di libri, 5 i comuni lucani coinvolti oltre a Potenza e Matera. Sono i

numeri della 39ª edizione del Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata,

organizzato dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club, che sarà

presentato in una conferenza stampa mercoledì 17 giugno, alle 10.30, nella sala

Mandela del Comune. «La rassegna – anticipa il presidente dell’Onyx, Luigi

Esposito – si svilupperà nel solco delle precedenti riaffermando l’obiettivo del

benessere culturale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzando il

suo legame con il territorio, con una più ampia apertura ai comuni. Quest’anno si

sconfina anche in Puglia perché alla Rete dei comuni ha aderito Martina Franca».

Il festival come terapia sociale non è un concetto nuovo per l’Onyx. Da anni

l’associazione di promozione sociale è impegnata in attività rivolte al benessere

individuale e delle comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive e

performative e sul patrimonio culturale. L’intento è quello di favorire le relazioni

sociali, i benefici dello stare insieme, lo sviluppo del senso di identità e di

appartenenza, l’integrazione e l’inclusione, il contrasto delle disuguaglianze,

l’invecchiamento attivo. La ricetta è semplice: si fa leva sulla cultura per arginare il

disagio sociale, l’emarginazione, l’isolamento. È un lavoro che coinvolge a pieno il

territorio cercando contemporaneamente di valorizzarne le specificità e le



eccellenze, dal paesaggio alle tradizioni, dai luoghi da conoscere ai prodotti locali,

alle risorse umane, alle attività artigianali, alla gastronomia. Nelle giornate materane

di agosto il festival giungerà a somministrare il Gezziamoci Plus, un medicinale che

non si vende in farmacia e non ha controindicazioni, ma da prendere a grandi dosi

perché è un trattamento multidisciplinare a base di musica jazz, laboratori creativi,

attività manuali, artigianato artistico, movimento corporeo e relazioni sociali. Serve

a migliorare la salute e il benessere psicofisico.

La voce del festival, che dallo scorso anno ha condiviso l’appello lanciato

dal mondo del jazz italiano a favore della verità, della giustizia e della fine

immediata della violenza in Palestina, si leverà ancora una volta attraverso iniziative

simboliche per denunciare il dramma che si sta consumando a Gaza, dove si

continua a morire per l’uso delle armi, per la fame e per le malattie. Da un anno

all’altro però il cartellone non è mai in fotocopia. Si innova, apre nuove strade,

cerca nuove sfide. La 39ª edizione non fa eccezione ed è stata pensata con una

maggiore attenzione ai comuni, dove il passaggio del Gezziamoci non si esaurirà in

una sola serata, ma intensificherà la sua presenza. Per due giornate di seguito sarà

a Sasso di Castalda, l’8 e il 9 agosto, e a Chiaromonte, il 10 e l’11 agosto, per tre a

Palazzo San Gervasio, il 19 giugno e il 19 e il 20 agosto. Una tappa è in

programma anche a Genzano di Lucania, il 5 settembre, ed un’altra a Potenza, il 9

luglio. Da Miglionico il Contest per giovani talenti si sposta ad Aliano. Il suo esordio

fu a Matera e da allora si è affermato come una rispettabile vetrina per musicisti e

gruppi emergenti. Il concorso nazionale è riservato infatti a progetti di musica jazz

e musicisti, dal solo al quintetto, che al momento dell’invio della candidatura non

abbiano contratti di produzione discografica all’attivo e i cui componenti non

abbiano compiuto 35 anni. Quest’anno i sei finalisti della quinta edizione saranno

selezionati fra 24 candidature. Ad Aliano saliranno sul palco di piazza Garibaldi il

29 luglio. Il premio è dedicato alla memoria di Alessandro Cilla, che i soci dell’Onyx

ricordano attraverso attività a supporto dell’educazione musicale promosse dai

genitori e dai fratelli.



Un altro spazio rivolto al futuro del jazz è previsto dal Gezziamoci con il

concerto della GOL, la Giovane Orchestra Lucana, creata dall’Onyx, in programma

a Matera il 31 ottobre. Sono in tutto 14 le serate del festival organizzate nella città

dei Sassi, concentrate tra agosto e dicembre. Da segnalare i concerti di Jali Babou

Saho Trio il 21 giugno, del Progetto Magi, vincitore del Contest 2025, il 26 agosto,

APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589

www.onyxjazzclub.com info@onyxjazzclub.it

C.F. e P. IVA 00588910778

di Francesco Malaman Trio, il 28 agosto, di Dunbones Trombone Consort il 20

settembre, di Knobil Trio il 14 novembre e “Andalus-Sefarad… Dialoghi” con

Gabriele Coen e Ziad Trabelsi il 6 dicembre per celebrare Matera Capitale

Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026. La ciliegia sulla torta è il

concerto del Banco del Mutuo Soccorso, in programma a Matera il 19 dicembre

nell’Auditorium Gervasio, con un omaggio a Francesco Di Giacomo, vocalist del

gruppo, scomparso 12 anni fa per un incidente stradale. La band farà il suo ritorno

nella città dei Sassi a distanza di quasi 50 anni dal concerto tenuto nel cinema

Kennedy e di 11 anni dalla rappresentazione dell’opera “Pierino, il lupo e altre

cantastorie” con la direzione e gli arrangiamenti di Roberto Spadoni e la voce

recitante di Di Giacomo, il collettivo Belcanto e gli Ottoni di Basilicata.

Altro piatto forte del cartellone saranno laboratori legati a saggi musicali e

lezioni tematiche sui grandi del jazz o alla tradizione lucana della cartapesta, della

lavorazione del tufo, della pasta fatta in casa, ma anche a degustazioni di vini della

Doc Matera, riciclo di scarti per la creazione di strumenti musicali, biomateriali,

quilling, grafica e tanto altro ancora. Il festival continuerà infine a intonare messaggi

di solidarietà, di inclusione sociale e di sostenibilità ambientale attraverso le

iniziative del “biglietto sospeso” e di “Attaccati al bus”. La prima, ispirata alla

tradizione napoletana del “caffè sospeso” e proposta con l’obiettivo di rendere la

musica accessibile a tutti, consentirà di offrire un “sorso” di cultura a chi

solitamente è costretto a rinunciare. La seconda, che prevede corse gratuite su

autobus messi a disposizione dall’azienda di trasporti Autolinee Petruzzi, darà la

possibilità dal 27 al 31 agosto di lasciare l’auto vicino casa e servirsi del servizio di

trasporto senza alcun costo. Alla lista delle collaborazioni il Gezziamoci numero 39

aggiunge quelle di ProHelvetia, fondazione svizzera per la cultura, coinvolta per

l’esibizione del Knobil Trio, il 14 novembre, a Matera, a Casa Cava, e di

PugliaSounds, che supporta il concerto all’alba di Gianfranco Menzella-Vince

Abbracciante Duo, in calendario il 30 agosto a Matera.

Tutti gli appuntamenti del Gezziamoci, in dettaglio, sono indicati di seguito e

sul nostro sito www.onyxjazzclub.com



39° edizione

Palazzo San Gervasio (PZ) | Venerdì 19 giugno | Biblioteca Comunale ore 19

DONA LA TUA MUSICA per l’Audioteca del Gezziamoci

Lezioni di Jazz | Billie Holiday

A cura di Pasquale Mega

Matera | Domenica 21 Giugno

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA ·

ore 16.30 | Palazzo Bernardini

Incontro con DAMIR IVIC

Jazz & elettronica: un matrimonio sensato?

Quanto hanno in comune jazz e musica elettronica? Quanto sono da sfatare i luoghi

comuni che accompagnano queste due forme d’espressione artistica? Quali sono i

nuovi confini da valicare e i muri da abbattere – e quelli invece da rispettare?

Espressioni artistiche ricche richiedono, anche quando è scomodo, risposte

complesse

ore 18 | Esplorazione Urbana

Partitura urbana per il Piano. La città come spartito, le comunità come interpreti

Partenza da Palazzo Bernardini

A cura di Chiara Rizzi – NatureCity LAB – Università della Basilicata

ore 19.30 | giardino di Palazzo Bernardini

JALI BABOU SAHO TRIO

Jali Babou Saho, kora, voce | Nicola Scagliozzi, contrabbasso | Cesare Pastanella,

percussioni, batteria



Terre Lucane in Jazz

NEX

Kevin Grieco, chitarra elettrica | Nicolò Petrafesa, piano e synth | Damiano Niglio, basso

elettrico | Pasquale Parente, batteria

Comune di Potenza, Assessorato alla Cultura \ Basilicata Circuito Musicale

Aliano (MT) |mercoledì 29 Luglio |Piazza Garibaldi | dalle ore 19

Festa Europea della Musica

GEZZIAMOCI CONTEST

Premio Alessandro Cilla – V edizione

Sasso di Castalda (PZ) | sabato 8 agosto | Vivi il Borgo

Due giornate di musica, escursioni, nella Terrazza I.J.T. a Indicazione Jazzistica

Tipica

ore 15.30 | Musica nei vicoli

ore 21.00| Terrazza I.J.T. (Indicazione Jazzistica Tipica)

ARSNOVA NAPOLI

Marcello Squillante, fisarmonica e voce | Bruno Belardi, contrabbasso | Michelangelo

Nusco, violino, tromba, baglamas e voce | Antonino Anastasia, percussioni a cornice |

Vincenzo Racioppi, mandolino, charango e voce | Gianluca Fusco, chitarra, organetto,

gaita e voce

Sasso di Castalda (PZ) | domenica 9 agosto | Vivi il Borgo |

due giornate di musica, escursioni, nella Terrazza I.J.T. a Indicazione Jazzistica Tipica

ore 9.30 | Trekking Sonoro nel Bosco con ANTONELLO FIAMMA e KEVIN

GRIECO

dalle 18 per le vie del centro storico – CONTURBAND

ore 21.00| Terrazza I.J.T. (Indicazione Jazzistica Tipica)

2 concerti

parte prima | DIALOGHI AL TRAMONTO: Pierdomenico Niglio, tastiere e synth – Kevin

Grieco – chitarra elettrica – Gianpaolo Matera, tromba ed elettronica

parte seconda | ANTONELLO FIAMMA GuitarLandscapes – concerto per chitarra

acustica fingerstyle

APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589

www.onyxjazzclub.com info@onyxjazzclub.it

C.F. e P. IVA 00588910778

Chiaromonte (PZ) | lunedì 10 agosto | Il Suono delle Montagne Antiche

TREKKING CON ALFIO ANTICO e GENNA ROMANO (pomeriggio)

Chiaromonte (PZ) | martedì 11 agosto | Il Suono delle Montagne Antiche

mattina: laboratorio sui tamburi a cornice con Alfio Antico

sera: CONCERTO DELLE DUE SICILIE | PATRIZIO TRAMPETTI, ALFIO ANTICO, JENNA’

ROMANO con AMEDEO RONGA

Palazzo San Gervasio (PZ) | mercoledì 19 agosto |Biblioteca comunale, Piazza don Minzoni

FRANCESCO STIFANO TRIO

Francesco Stifano, chitarra – Giuseppe Venezia, contrabbasso – Giovanni

Scasciamacchia, batteria

Palazzo San Gervasio (PZ) | Giovedì 20 agosto | Biblioteca Comunale ore 19

DONA LA TUA MUSICA per l’Audioteca del Gezziamoci

Lezioni di Jazz | Michel Petrucciani

A cura di Pasquale Mega

Matera | Martedì 25 agosto | Giardino Hotel del Campo | a partire dalle ore

ANTEPRIMA GEZZIAMOCIPLUS

Laboratori di Creatività a cura di: Volontari Open Culture 2019, Materia Futura, TAM,

Craftica.aps, Licia Santospirito, Gabriella Papapietro, Paolo Scozzafava,

Matera | Mercoledì 26 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21

PROGETTO MAGI (vincitore del Gezziamoci Contest 2025)

Marco Risolino, pianoforte – Vincenzo Quirico, contrabbasso – Mattia Mauttini, batteria

Matera | Giovedì 27 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21

SAIHS

Matteo Zecchi, sax tenore – Giulio Mari, tromba – Giulio Tullio, trombone – Lorenzo

Fiorentini, piano – Giulio Barsotti, contrabbasso – Edoardo Battaglia, batteria

Matera | Venerdì 28 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21

FEDERICO MALAMAN Trio

Federico Malaman, basso elettrico e contrabbasso – Leo Dalla Cort, pianoforte – Maxx

Furian, batteria



Matera | Sabato 29 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21

Miles & Trane 100 x 100

RICK MARGITZA QUARTET

Gianfranco Menzella sax tenore, Vito di Modugno organo, Fabio Accardi batteria, special

guest Rick Margitza

Secret place | Domenica 30 agosto | appuntamento a Matera in Piazza della Visitazione |

ore 5

CONCERTO ALL’ALBA

GIANFRANCO MENZELLA – VINCE ABBRACCIANTE DUO

Sax e fisarmonica

Matera | Domenica 30 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21

EDDIE GOMEZ QUARTETTO

Eddie Gomez, contrabbasso – Salvatore Bonafede, piano – Alessandro Presti, tromba –

Joe Santoro, batteria

Genzano di Lucania (PZ) | Sabato 5 settembre | Complesso monastico dell’Annunziata |

ore 19

N E X

Kevin Grieco, chitarra elettrica | Nicolò Petrafesa, piano e synth | Damiano Niglio, basso

elettrico | Pasquale Parente, batteria

Matera | Domenica 20 Settembre | Concerto per una grande Quercia | ore 11.30

Stabilimento De Laurentis, Contrada Matine De Laurentis, Santeramo in Colle (BA)

DUNBONES TROMBONE CONSORT direttore Antonio Reda

In collaborazione WeStart e Conservatorio di Musica E.R. Duni

Matera | Sabato 17 ottobre | Casa Cava | ore 21

TRAVELS QUARTET

Gianni Azzali, sassofoni e flauto – Michele Decorato, pianoforte – Attilio Zanchi,

contrabbasso – Sebastiano Ruggeri, batteria

APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589

www.onyxjazzclub.com info@onyxjazzclub.it

C.F. e P. IVA 00588910778

Matera | Sabato 31 ottobre | Auditorium Raffaele Gervasio | ore 21

G.O.L. – GIOVANE ORCHESTRA LUCANA direzione e arrangiamenti Gianluigi

Giannatempo

ospite ROSARIO GIULIANI

in collaborazione con il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera

Matera |Sabato 14 novembre | Casa Cava | ore 21

KNOBIL Trio

Louise Knobil, contrabasso – Chloé Marsigny, clarinetto basso ed effetti – Vincent

Andreae, batteria

Matera | Sabato 6 dicembre | Casa Cava | ore 21

Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026

GABRIELE COEN – ZIAD TRABELSI

ANDALUS-SEFARAD…Dialoghi

Ziad Trabelsi, ud, wtar, duff, voce, live electronic

Gabriele Coen, clarinetti, sax soprano

Matera | Sabato 19 dicembre | Auditorium R. Gervasio | ore 21

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO

Matera | Martedì 29 dicembre | Casa Cava | ore 21

CHRISTIAN MASCETTA TRIO

Christian Mascetta, chitarre e voce – Pietro Pancella, basso – Michele Santoleri, batteria



Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale

materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal

1988, ha festeggiato nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici

uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico

locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City.

L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre

principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la

valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589

www.onyxjazzclub.com info@onyxjazzclub.it

C.F. e P. IVA 00588910778

• Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della

Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni

musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più

suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato

giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da

Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che

avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy,

Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il

Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival

jazz ecosostenibili.

More info:

Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 471 1589

info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com

FACEBOOK: Onyx Jazz Club Matera – INSTAGRAM: @onyxjazzclub – TWITTER:

Onyx Jazz Club Matera

Social Media Manager: Marina Gemma

Media Partner: Trm Network

Fotografia: Enza Doria