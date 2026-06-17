A tutto jazz per la Basilicata fino in Puglia a Martina Franca

E la capitale della Valle d’Itria ci porta inevitalbimente al materano Pasquale Mega, pioniere dell’esperienza gezzistica materana con Gigi Esposito e altri, che nella Città dei Sassi torna periodicamente per un concerto, un seminario o per ispirarsi. E ne avrà per il Gezziamoci 2026, alla ricerca dei giovani talenti del Contest che si terrà ad Aliano e per tutta una serie di iniziative che toccheranno vari centri della Basilicata fino a farne indigestione. Il comunicato titola di un festival da ”prendere a grosse dosi” fino a farne indigestione. Ma il festival non è per nulla sedentario. Anzi. Invita a muoversi,sudare, conoscere luoghi, fare amicizia e fare rete. Prevista anche la consueta levataccia del concerto all’alba di agosto. Il resto è in programma di sera e l’invito, come emerso nella conferenza stampa tenuta al Comune con comprensibili collegamenti anche da remoto, è rivolto a tutti. A quanti conoscono il Gezziamoci e a quelli che ne hanno appena sentito parlare. Per questi ultimi assaggi a piccoli. Per l’abbuffata finale c’è tutta una estate di opportunità. E poi Gezziamoci plus a compresse nel formato da 30 capsule per musica, arte e letteratura. Provate. Fa bene al corpo e alla mente, proprio come quel digestivo ”Antonetto” pubblicizzato dall’indimenticabile Nicola Arigliano che incise anche per l’Onyx: I Sing Ancora del 1995 e ‘Nu Ritratto del 1999. Due live a Matera.
Un Festival da prendere a grosse dosi
Il benessere culturale si conferma l’obiettivo della rassegna che rafforza il legame con il
territorio aprendosi ai comuni. Anche Martina Franca nella Rete.
Nel cartellone il Contest per giovani talenti ad Aliano e il concerto del Banco
Ventitré date, dal 19 giugno al 29 dicembre 2026, ma altre potrebbero
aggiungersi in corso d’opera, 18 concerti più uno all’alba ed un altro all’ombra di
una grande quercia, oltre al Contest per giovani talenti che quest’anno sarà
ospitato ad Aliano, 4 trekking sonori, 35 Laboratori, 8 appuntamenti già svolti e altri
5 fissati fra incontri, esplorazioni urbane, lezioni di jazz, dj set, saggi, esposizioni,
presentazioni di libri, 5 i comuni lucani coinvolti oltre a Potenza e Matera. Sono i
numeri della 39ª edizione del Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata,
organizzato dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club, che sarà
presentato in una conferenza stampa mercoledì 17 giugno, alle 10.30, nella sala
Mandela del Comune. «La rassegna – anticipa il presidente dell’Onyx, Luigi
Esposito – si svilupperà nel solco delle precedenti riaffermando l’obiettivo del
benessere culturale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzando il
suo legame con il territorio, con una più ampia apertura ai comuni. Quest’anno si
sconfina anche in Puglia perché alla Rete dei comuni ha aderito Martina Franca».
Il festival come terapia sociale non è un concetto nuovo per l’Onyx. Da anni
l’associazione di promozione sociale è impegnata in attività rivolte al benessere
individuale e delle comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive e
performative e sul patrimonio culturale. L’intento è quello di favorire le relazioni
sociali, i benefici dello stare insieme, lo sviluppo del senso di identità e di
appartenenza, l’integrazione e l’inclusione, il contrasto delle disuguaglianze,
l’invecchiamento attivo. La ricetta è semplice: si fa leva sulla cultura per arginare il
disagio sociale, l’emarginazione, l’isolamento. È un lavoro che coinvolge a pieno il
territorio cercando contemporaneamente di valorizzarne le specificità e le
eccellenze, dal paesaggio alle tradizioni, dai luoghi da conoscere ai prodotti locali,
alle risorse umane, alle attività artigianali, alla gastronomia. Nelle giornate materane
di agosto il festival giungerà a somministrare il Gezziamoci Plus, un medicinale che
non si vende in farmacia e non ha controindicazioni, ma da prendere a grandi dosi
perché è un trattamento multidisciplinare a base di musica jazz, laboratori creativi,
attività manuali, artigianato artistico, movimento corporeo e relazioni sociali. Serve
a migliorare la salute e il benessere psicofisico.
La voce del festival, che dallo scorso anno ha condiviso l’appello lanciato
dal mondo del jazz italiano a favore della verità, della giustizia e della fine
immediata della violenza in Palestina, si leverà ancora una volta attraverso iniziative
simboliche per denunciare il dramma che si sta consumando a Gaza, dove si
continua a morire per l’uso delle armi, per la fame e per le malattie. Da un anno
all’altro però il cartellone non è mai in fotocopia. Si innova, apre nuove strade,
cerca nuove sfide. La 39ª edizione non fa eccezione ed è stata pensata con una
maggiore attenzione ai comuni, dove il passaggio del Gezziamoci non si esaurirà in
una sola serata, ma intensificherà la sua presenza. Per due giornate di seguito sarà
a Sasso di Castalda, l’8 e il 9 agosto, e a Chiaromonte, il 10 e l’11 agosto, per tre a
Palazzo San Gervasio, il 19 giugno e il 19 e il 20 agosto. Una tappa è in
programma anche a Genzano di Lucania, il 5 settembre, ed un’altra a Potenza, il 9
luglio. Da Miglionico il Contest per giovani talenti si sposta ad Aliano. Il suo esordio
fu a Matera e da allora si è affermato come una rispettabile vetrina per musicisti e
gruppi emergenti. Il concorso nazionale è riservato infatti a progetti di musica jazz
e musicisti, dal solo al quintetto, che al momento dell’invio della candidatura non
abbiano contratti di produzione discografica all’attivo e i cui componenti non
abbiano compiuto 35 anni. Quest’anno i sei finalisti della quinta edizione saranno
selezionati fra 24 candidature. Ad Aliano saliranno sul palco di piazza Garibaldi il
29 luglio. Il premio è dedicato alla memoria di Alessandro Cilla, che i soci dell’Onyx
ricordano attraverso attività a supporto dell’educazione musicale promosse dai
genitori e dai fratelli.
Un altro spazio rivolto al futuro del jazz è previsto dal Gezziamoci con il
concerto della GOL, la Giovane Orchestra Lucana, creata dall’Onyx, in programma
a Matera il 31 ottobre. Sono in tutto 14 le serate del festival organizzate nella città
dei Sassi, concentrate tra agosto e dicembre. Da segnalare i concerti di Jali Babou
Saho Trio il 21 giugno, del Progetto Magi, vincitore del Contest 2025, il 26 agosto,
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di Francesco Malaman Trio, il 28 agosto, di Dunbones Trombone Consort il 20
settembre, di Knobil Trio il 14 novembre e “Andalus-Sefarad… Dialoghi” con
Gabriele Coen e Ziad Trabelsi il 6 dicembre per celebrare Matera Capitale
Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026. La ciliegia sulla torta è il
concerto del Banco del Mutuo Soccorso, in programma a Matera il 19 dicembre
nell’Auditorium Gervasio, con un omaggio a Francesco Di Giacomo, vocalist del
gruppo, scomparso 12 anni fa per un incidente stradale. La band farà il suo ritorno
nella città dei Sassi a distanza di quasi 50 anni dal concerto tenuto nel cinema
Kennedy e di 11 anni dalla rappresentazione dell’opera “Pierino, il lupo e altre
cantastorie” con la direzione e gli arrangiamenti di Roberto Spadoni e la voce
recitante di Di Giacomo, il collettivo Belcanto e gli Ottoni di Basilicata.
Altro piatto forte del cartellone saranno laboratori legati a saggi musicali e
lezioni tematiche sui grandi del jazz o alla tradizione lucana della cartapesta, della
lavorazione del tufo, della pasta fatta in casa, ma anche a degustazioni di vini della
Doc Matera, riciclo di scarti per la creazione di strumenti musicali, biomateriali,
quilling, grafica e tanto altro ancora. Il festival continuerà infine a intonare messaggi
di solidarietà, di inclusione sociale e di sostenibilità ambientale attraverso le
iniziative del “biglietto sospeso” e di “Attaccati al bus”. La prima, ispirata alla
tradizione napoletana del “caffè sospeso” e proposta con l’obiettivo di rendere la
musica accessibile a tutti, consentirà di offrire un “sorso” di cultura a chi
solitamente è costretto a rinunciare. La seconda, che prevede corse gratuite su
autobus messi a disposizione dall’azienda di trasporti Autolinee Petruzzi, darà la
possibilità dal 27 al 31 agosto di lasciare l’auto vicino casa e servirsi del servizio di
trasporto senza alcun costo. Alla lista delle collaborazioni il Gezziamoci numero 39
aggiunge quelle di ProHelvetia, fondazione svizzera per la cultura, coinvolta per
l’esibizione del Knobil Trio, il 14 novembre, a Matera, a Casa Cava, e di
PugliaSounds, che supporta il concerto all’alba di Gianfranco Menzella-Vince
Abbracciante Duo, in calendario il 30 agosto a Matera.
Tutti gli appuntamenti del Gezziamoci, in dettaglio, sono indicati di seguito e
sul nostro sito www.onyxjazzclub.com
39° edizione
Palazzo San Gervasio (PZ) | Venerdì 19 giugno | Biblioteca Comunale ore 19
DONA LA TUA MUSICA per l’Audioteca del Gezziamoci
Lezioni di Jazz | Billie Holiday
A cura di Pasquale Mega
Matera | Domenica 21 Giugno
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA ·
ore 16.30 | Palazzo Bernardini
Incontro con DAMIR IVIC
Jazz & elettronica: un matrimonio sensato?
Quanto hanno in comune jazz e musica elettronica? Quanto sono da sfatare i luoghi
comuni che accompagnano queste due forme d’espressione artistica? Quali sono i
nuovi confini da valicare e i muri da abbattere – e quelli invece da rispettare?
Espressioni artistiche ricche richiedono, anche quando è scomodo, risposte
complesse
ore 18 | Esplorazione Urbana
Partitura urbana per il Piano. La città come spartito, le comunità come interpreti
Partenza da Palazzo Bernardini
A cura di Chiara Rizzi – NatureCity LAB – Università della Basilicata
ore 19.30 | giardino di Palazzo Bernardini
JALI BABOU SAHO TRIO
Jali Babou Saho, kora, voce | Nicola Scagliozzi, contrabbasso | Cesare Pastanella,
percussioni, batteria
Terre Lucane in Jazz
NEX
Kevin Grieco, chitarra elettrica | Nicolò Petrafesa, piano e synth | Damiano Niglio, basso
elettrico | Pasquale Parente, batteria
Comune di Potenza, Assessorato alla Cultura \ Basilicata Circuito Musicale
Aliano (MT) |mercoledì 29 Luglio |Piazza Garibaldi | dalle ore 19
Festa Europea della Musica
GEZZIAMOCI CONTEST
Premio Alessandro Cilla – V edizione
Sasso di Castalda (PZ) | sabato 8 agosto | Vivi il Borgo
Due giornate di musica, escursioni, nella Terrazza I.J.T. a Indicazione Jazzistica
Tipica
ore 15.30 | Musica nei vicoli
ore 21.00| Terrazza I.J.T. (Indicazione Jazzistica Tipica)
ARSNOVA NAPOLI
Marcello Squillante, fisarmonica e voce | Bruno Belardi, contrabbasso | Michelangelo
Nusco, violino, tromba, baglamas e voce | Antonino Anastasia, percussioni a cornice |
Vincenzo Racioppi, mandolino, charango e voce | Gianluca Fusco, chitarra, organetto,
gaita e voce
Sasso di Castalda (PZ) | domenica 9 agosto | Vivi il Borgo |
due giornate di musica, escursioni, nella Terrazza I.J.T. a Indicazione Jazzistica Tipica
ore 9.30 | Trekking Sonoro nel Bosco con ANTONELLO FIAMMA e KEVIN
GRIECO
dalle 18 per le vie del centro storico – CONTURBAND
ore 21.00| Terrazza I.J.T. (Indicazione Jazzistica Tipica)
2 concerti
parte prima | DIALOGHI AL TRAMONTO: Pierdomenico Niglio, tastiere e synth – Kevin
Grieco – chitarra elettrica – Gianpaolo Matera, tromba ed elettronica
parte seconda | ANTONELLO FIAMMA GuitarLandscapes – concerto per chitarra
acustica fingerstyle
APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589
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Chiaromonte (PZ) | lunedì 10 agosto | Il Suono delle Montagne Antiche
TREKKING CON ALFIO ANTICO e GENNA ROMANO (pomeriggio)
Chiaromonte (PZ) | martedì 11 agosto | Il Suono delle Montagne Antiche
mattina: laboratorio sui tamburi a cornice con Alfio Antico
sera: CONCERTO DELLE DUE SICILIE | PATRIZIO TRAMPETTI, ALFIO ANTICO, JENNA’
ROMANO con AMEDEO RONGA
Palazzo San Gervasio (PZ) | mercoledì 19 agosto |Biblioteca comunale, Piazza don Minzoni
FRANCESCO STIFANO TRIO
Francesco Stifano, chitarra – Giuseppe Venezia, contrabbasso – Giovanni
Scasciamacchia, batteria
Palazzo San Gervasio (PZ) | Giovedì 20 agosto | Biblioteca Comunale ore 19
DONA LA TUA MUSICA per l’Audioteca del Gezziamoci
Lezioni di Jazz | Michel Petrucciani
A cura di Pasquale Mega
Matera | Martedì 25 agosto | Giardino Hotel del Campo | a partire dalle ore
ANTEPRIMA GEZZIAMOCIPLUS
Laboratori di Creatività a cura di: Volontari Open Culture 2019, Materia Futura, TAM,
Craftica.aps, Licia Santospirito, Gabriella Papapietro, Paolo Scozzafava,
Matera | Mercoledì 26 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21
PROGETTO MAGI (vincitore del Gezziamoci Contest 2025)
Marco Risolino, pianoforte – Vincenzo Quirico, contrabbasso – Mattia Mauttini, batteria
Matera | Giovedì 27 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21
SAIHS
Matteo Zecchi, sax tenore – Giulio Mari, tromba – Giulio Tullio, trombone – Lorenzo
Fiorentini, piano – Giulio Barsotti, contrabbasso – Edoardo Battaglia, batteria
Matera | Venerdì 28 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21
FEDERICO MALAMAN Trio
Federico Malaman, basso elettrico e contrabbasso – Leo Dalla Cort, pianoforte – Maxx
Furian, batteria
Matera | Sabato 29 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21
Miles & Trane 100 x 100
RICK MARGITZA QUARTET
Gianfranco Menzella sax tenore, Vito di Modugno organo, Fabio Accardi batteria, special
guest Rick Margitza
Secret place | Domenica 30 agosto | appuntamento a Matera in Piazza della Visitazione |
ore 5
CONCERTO ALL’ALBA
GIANFRANCO MENZELLA – VINCE ABBRACCIANTE DUO
Sax e fisarmonica
Matera | Domenica 30 agosto | Giardino Hotel del Campo | ore 21
EDDIE GOMEZ QUARTETTO
Eddie Gomez, contrabbasso – Salvatore Bonafede, piano – Alessandro Presti, tromba –
Joe Santoro, batteria
Genzano di Lucania (PZ) | Sabato 5 settembre | Complesso monastico dell’Annunziata |
ore 19
N E X
Kevin Grieco, chitarra elettrica | Nicolò Petrafesa, piano e synth | Damiano Niglio, basso
elettrico | Pasquale Parente, batteria
Matera | Domenica 20 Settembre | Concerto per una grande Quercia | ore 11.30
Stabilimento De Laurentis, Contrada Matine De Laurentis, Santeramo in Colle (BA)
DUNBONES TROMBONE CONSORT direttore Antonio Reda
In collaborazione WeStart e Conservatorio di Musica E.R. Duni
Matera | Sabato 17 ottobre | Casa Cava | ore 21
TRAVELS QUARTET
Gianni Azzali, sassofoni e flauto – Michele Decorato, pianoforte – Attilio Zanchi,
contrabbasso – Sebastiano Ruggeri, batteria
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Matera | Sabato 31 ottobre | Auditorium Raffaele Gervasio | ore 21
G.O.L. – GIOVANE ORCHESTRA LUCANA direzione e arrangiamenti Gianluigi
Giannatempo
ospite ROSARIO GIULIANI
in collaborazione con il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera
Matera |Sabato 14 novembre | Casa Cava | ore 21
KNOBIL Trio
Louise Knobil, contrabasso – Chloé Marsigny, clarinetto basso ed effetti – Vincent
Andreae, batteria
Matera | Sabato 6 dicembre | Casa Cava | ore 21
Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026
GABRIELE COEN – ZIAD TRABELSI
ANDALUS-SEFARAD…Dialoghi
Ziad Trabelsi, ud, wtar, duff, voce, live electronic
Gabriele Coen, clarinetti, sax soprano
Matera | Sabato 19 dicembre | Auditorium R. Gervasio | ore 21
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
Matera | Martedì 29 dicembre | Casa Cava | ore 21
CHRISTIAN MASCETTA TRIO
Christian Mascetta, chitarre e voce – Pietro Pancella, basso – Michele Santoleri, batteria
Il nostro archivio
• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale
materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal
1988, ha festeggiato nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici
uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico
locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City.
L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre
principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la
valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.
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• Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della
Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni
musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più
suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato
giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da
Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che
avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy,
Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il
Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival
jazz ecosostenibili.
More info:
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Fotografia: Enza Doria
A tutto jazz per la Basilicata fino in Puglia a Martina Franca
E la capitale della Valle d’Itria ci porta inevitalbimente al materano Pasquale Mega, pioniere dell’esperienza gezzistica materana con Gigi Esposito e altri, che nella Città dei Sassi torna periodicamente per un concerto, un seminario o per ispirarsi. E ne avrà per il Gezziamoci 2026, alla ricerca dei giovani talenti del Contest che si terrà ad Aliano e per tutta una serie di iniziative che toccheranno vari centri della Basilicata fino a farne indigestione. Il comunicato titola di un festival da ”prendere a grosse dosi” fino a farne indigestione. Ma il festival non è per nulla sedentario. Anzi. Invita a muoversi,sudare, conoscere luoghi, fare amicizia e fare rete. Prevista anche la consueta levataccia del concerto all’alba di agosto. Il resto è in programma di sera e l’invito, come emerso nella conferenza stampa tenuta al Comune con comprensibili collegamenti anche da remoto, è rivolto a tutti. A quanti conoscono il Gezziamoci e a quelli che ne hanno appena sentito parlare. Per questi ultimi assaggi a piccoli. Per l’abbuffata finale c’è tutta una estate di opportunità. E poi Gezziamoci plus a compresse nel formato da 30 capsule per musica, arte e letteratura. Provate. Fa bene al corpo e alla mente, proprio come quel digestivo ”Antonetto” pubblicizzato dall’indimenticabile Nicola Arigliano che incise anche per l’Onyx: I Sing Ancora del 1995 e ‘Nu Ritratto del 1999. Due live a Matera.