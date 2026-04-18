A Tricarico presentazione del libro “Strappare ai padroni le maschere coi denti” su Rocco Scotellaro

La Fondazione Giuseppe Di Vittorio, il Comune di Tricarico e lo Spi Cgil della Provincia di Matera, il 19 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, nella Sala Convegni della Torre Normanna di Tricarico, presentano il Libro su Rocco Scotellaro dal titolo: “Strappare ai padroni le maschere coi denti – Il Mezzogiorno di Rocco Scotellaro”, curato dal Prof. Pier Giorgio Ardeni, docente ordinario di Economia politica e dello sviluppo dell’Università degli Studi di Bologna. “L’opera pubblicata da Donzelli Editori -si legge in una nota- raccoglie i contributi di diversi studiosi che, in occasione del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, nell’ambito di una “festa popolare” realizzatasi a Tricarico, hanno partecipato al convegno per riflettere, da diverse prospettive, sull’opera e sul pensiero di questo personalità di spicco della cultura del Mezzogiorno. Una molteplicità di approcci e di contenuti che, a partire dalle riflessioni e dagli scritti di Scotellaro, ragionano su come quel Mezzogiorno sia cambiato dal “mondo a parte” a protagonista della propria rinascita, per essere poi abbandonato, ancora oggi “indietro” e “arretrato”, eppure al centro di un pensiero meridiano mai spento. Il volume, articolato in quattro sezioni dedicate – economia, società, letteratura e vicenda giudiziaria -, propone spunti di riflessione e di stimolo per convogliare sui giusti binari la rappresentazione di uno tra i giovani più attivi del risveglio democratico di questo paese e l’eredità del “singolarissimo intellettuale del Novecento” . Previsti i saluti istituzionali di Giusy Mazzone, Assessora Comune di Tricarico, mentre introdurrà l’iniziativa Eustachio Nicoletti -Segretario Generale SPI CGIL Matera. Sono previsti, inoltre, gli interventi -oltre che di Pier Giorgio Ardeni -autore della pubblicazione, di Pancrazio Toscano – Studioso del pensiero meridionalista e già Sindaco di Tricarico, di Giuseppe Melillo – Antropologo, di Pino Salerno -Fondazione Di Vittorio di Roma e di Laura Marchetti – Professoressa associata di Pedagogia interculturale e Didattica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. E’, infine prevista la Proiezione del video “Tracce di Rocco” di Marina Resta.



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