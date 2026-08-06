A Tricarico l’anteprima mondiale de “La Ruota della Vita”, l’ultimo disco inedito di Antonio Infantino

Prima ancora che il Festival entri nel vivo, Tricarico si prepara a vivere un momento destinato a rimanere nella storia della musica popolare lucana. La città che ha dato i natali artistici ad Antonio Infantino sarà infatti l’unico luogo al mondo in cui sarà possibile ascoltare, in anteprima assoluta, il suo ultimo lavoro inedito. e avevamo dato notizia in un precedente articolo

https://giornalemio.it/eventi/festival-antonio-infantino-ii-edizione-on-linedito-brano-la-ruota-della-vita/, oggi quel momento è arrivato.

C’è, infatti, un appuntamento che gli estimatori di Antonio Infantino non potranno vivere in nessun’altra parte del mondo se non Venerdì 8 agosto, alle ore 22, nel suggestivo cortile della Biblioteca comunale di Tricarico, dove il Circolo culturale Arci “Antonio Infantino” offrirà al pubblico l’ascolto in anteprima assoluta ed esclusiva de La Ruota della Vita, l’ultimo album inedito del poeta, musicista e architetto che ha trasformato la tradizione lucana in un linguaggio universale, diventando il celebre “Genio di Tricarico”.

Più che una semplice presentazione discografica, sarà un evento unico e irripetibile. L’ascolto integrale dell’album, infatti, sarà possibile esclusivamente a Tricarico, grazie al rapporto diretto che il Circolo culturale Arci “Antonio Infantino” custodisce con l’eredità artistica dell’autore e con il suo archivio. Un privilegio che rende la cittadina lucana il primo e unico luogo al mondo in cui il pubblico potrà immergersi nelle sonorità di quest’opera prima della sua diffusione ufficiale.

La Ruota della Vita è prodotto artisticamente da Andrea Aragosa per Black Tarantella, con la produzione esecutiva di Black Tarantella e Futurecords. Il progetto sarà disponibile anche in una speciale edizione in doppio vinile numerato e a tiratura limitata, già prenotabile attraverso il link presente nei canali social del Festival.

L’appuntamento dell’8 agosto rappresenta anche il prologo della seconda edizione del Festival Antonio Infantino – La Ruota della Vita, in programma il 10 e l’11 agosto nella Villa comunale di Tricarico. Due giornate dedicate all’universo creativo dell’artista, con concerti, spettacoli teatrali, laboratori e incontri pensati per raccontarne il lascito culturale e musicale.

«Riportare a Tricarico, e solo a Tricarico, la prima dell’ascolto di un disco così atteso – spiegano dal Circolo culturale Arci “Antonio Infantino” – è per noi un atto dovuto e insieme un privilegio. È qui che questa musica ha le sue radici ed è qui, prima che altrove, che deve tornare a farsi sentire».

Sarà dunque una serata dal forte valore simbolico ed emotivo, capace di restituire al pubblico una pagina ancora inesplorata dell’opera di Antonio Infantino proprio nel luogo in cui tutto ebbe inizio. Un’occasione irripetibile per ascoltare, prima di chiunque altro, le ultime note di un artista che continua a ispirare generazioni di musicisti e a raccontare, attraverso la sua arte, l’anima più autentica della Basilicata.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.