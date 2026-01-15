A Tricarico la celebrazione di Sant’Antonio Abate e il Carnevale storico delle Mash-kr

“Il 16 e 17 gennaio 2026 Tricarico rinnova uno dei rituali più antichi e identitari della Basilicata: la celebrazione di Sant’Antonio Abate e il Carnevale storico delle Mash-kr, espressione di un patrimonio culturale immateriale di straordinario valore, unico nel panorama regionale. Un rito che ancora oggi continua a rappresentare un legame profondo tra la comunità, la memoria collettiva e i cicli arcaici della natura.” E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che “I festeggiamenti si apriranno la sera di giovedì 16 gennaio, alle ore 21:30, con l’accensione del sacro fuoco sul sagrato della Chiesa di Sant’Antonio Abate. Questo momento, recuperato e valorizzato negli ultimi anni grazie all’impegno della comunità locale, rievoca antichi rituali di purificazione e protezione legati al mondo agro-pastorale.

Il fuoco, simbolo di rinascita e auspicio, diventa punto di incontro e attesa collettiva, preludio al rito che si compirà all’alba con la comparsa delle Mash-kr.

Le Maschere di Tricarico, note come Mash-kr, mettono in scena una mandria in transumanza guidata dal massaro. La Vacca, vestita di bianco, indossa cappello a falda larga decorato, foulard, velo ricamato sul volto e lunghi nastri multicolori che scendono fino alle caviglie. Il Toro, in nero, con nastri e foulard rossi legati a gomiti e ginocchia, rappresenta la forza irruente e indomita della mandria.

Elemento centrale del rito è il campanaccio, diverso per forma e sonorità tra vacche e tori, realizzato artigianalmente e capace di generare un ritmo profondo e ipnotico che accompagna l’intera processione. Il velo ricamato che cela il volto sancisce simbolicamente la trasformazione: l’uomo si fa animale, il tempo ordinario si sospende, il rito si compie. PROGRAMMA UFFICIALE

Giovedì 16 gennaio 2026

• Ore 21:30 – Accensione del sacro fuoco presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate

Venerdì 17 gennaio 2026

• Ore 5:00 – Vestizione delle maschere presso la sede della Pro Loco

• Ore 5:30 – Sveglia rituale del paese

• Ore 10:00 – Santa Messa e benedizione presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate

• Ore 11:00 – Partenza del corteo dei Mash-kr

• Ore 11:40 – Arrivo in Piazza Garibaldi

• Ore 12:00 – Consegna simbolica della mandria

• Ore 17:00 – Incontro UNPLI Basilicata “Dialetti lucani: un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare” presso la Biblioteca Comunale.

Non solo gennaio: Tricarico continua ad essere protagonista a febbraio con la grande sfilata della domenica che precede il Martedì Grasso, il 15 febbraio, e a giugno 2026 con il Raduno delle Maschere Antropologiche — l’appuntamento annuale che riunisce nel borgo lucano comunità custodi di antichi riti e maschere tradizionali provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si invita a visitare il sito web ufficiale www.prolotricarico.it e a consultare le pagine social della Pro Loco Tricarico.”