A Trani il ritorno dei Simply Red per il Locus Festival

Se vi bastano gli accenni delle note della canzone “If You Don’t Know Me by Now’,’ e se siete stati previdenti e fortunati ad avere comperato il biglietto, e allora godetevi pure il concerto che i Simply Red terranno martedì 27 a Trani ( Bari) per la presentazione del nuovo lavoro ”Time”. L’evento è la prima data del Locus Festival . Un esordio col botto, come si suol dire in attesa di altri date, in città e luoghi diversi e con generi musicali per soddisfare le preferenze di tutti. Concerti…ma anche incontri di ”cultura musciale”, se vogliamo, con quella figura a suo tempo innovativa della tv della Prima Repubblica, in Rai, con quel Carlo Massarini conduttore di Mister Fantasy. Per quanti hanno superato gli anta un gradito ritorno. Per i giovani una opportunità per riscoprire un modo innovativo di fare musica, magari dando un’occhiata negli scaffali dell’amarcord dei canali social.



IL COMUNICATO STAMPA

Grande anteprima del Locus festival 2023, martedì 27 giugno a Trani in piazza Duomo, con i Simply Red che presentano il nuovo album “Time”

Il primo appuntamento – già sold-out – del Locus festival 2023 è martedì 27 giugno in piazza Duomo a Trani con i leggendari SIMPLY RED. La band di Mick Hucknall, da sempre innamorato dell’Italia, dà il via al proprio tour nel nostro paese con questa data al Sud, ai piedi della cattedrale romanica di Trani. Una cornice d’eccezione per uno dei gruppi storici del pop e soul britannico, che arriva in Italia giusto poco dopo la pubblicazione del nuovissimo album “TIME” uscito un mese fà.

L’anteprima Locus del 27 giugno a Trani è la prima di 5 date dei Simply Red in Italia, parte del tour europeo che porterà la band in 11 nazioni durante l’estate 2023.

“Io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è TUTTO incentrato sul groove. Get on down!” dice Mick Hucknall.

Il pubblico italiano potrà ascoltare tutti i loro classici più amati, tra cui “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”.

Mick Hucknall è il cantautore e bandleader dei Simply Red sin dall’inizio nel 1985, coadiuvato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L’attuale formazione è la stessa dal 2003 e in questo nuovo tour ripercorrerà la gloriosa storia del gruppo attraverso le tante hits.

“Voglio che i miei musicisti si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo” dice Mick.



Con questo evento speciale si rinnova la collaborazione fra il Locus festival e l’Amministrazione Comunale di Trani, che ancora una volta ospita in piazza una grande voce del pop soul inglese, dopo il bellissimo show di Paolo Nutini dello scorso anno.

Ricordiamo che l’evento è SOLD OUT e non ci saranno altri biglietti disponibili all’ingresso. Di seguito una serie di indicazioni utili per chi assisterà al concerto.

Martedì 27 giugno

Piazza Duomo – Trani

📍 Ingresso: da Piazza Re Manfredi

🕗 Apertura porte ore 20:00

🕤 Inizio live ore 21:30

Il Locus festival 2023 continuerà poi il suo percorso in altre splendide location pugliesi a luglio ed agosto. Di seguito il calendario degli eventi

PROGRAMMA LOCUS 2023

Piazza Duomo, TRANI

Martedì 27 giugno (SOLD OUT)

SIMPLY RED

Faro Borbonico, Porto di BARI

Martedì 11 luglio

SIGUR RÓS

Piazza Ciaia, FASANO

Giovedì 13 luglio

HERBIE HANCOCK

Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO

Sabato 29 luglio

FAT FREDDY’S DROP

LOUIS BAKER

CONGO NATTY feat.mc Iron Dread (dj set)

Piazza Aldo Moro, LOCOROTONDO

Martedì 8 agosto (ingresso libero)

LADY BLACKBIRD & Orchestra della Magna Grecia

Mercoledì 9 agosto (ingresso libero)

MAKAYA McCRAVEN

Giovedì 10 e venerdì 11 agosto (ingresso libero)

Talk: Incontri con CARLO MASSARINI

Sabato 12 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: Incontro condotto da Vito Marinelli.

Ore 20:00 Cinema: RYUICHI SAKAMOTO: CODA (2017, di Stephen Nomura Schible)

Domenica 13 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: Incontro condotto da Vito Marinelli.

Ore 20:00 Cinema: IL TEMPO DEI GIGANTI (2023, di Davide Barletti, Lorenzo Conte).

Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO

Giovedì 10 agosto

ROY AYERS

SEUN KUTI & EGYPT 80

TONICO 70 & Banda Maje

LOUIE VEGA (dj set)

Venerdì 11 agosto

LA NIÑA

EZRA COLLECTIVE

FATOUMATA DIAWARA

CATU DIOSIS (dj set)

Sabato 12 agosto

BAUSTELLE

2MANYDJS (dj set)

ADA ODA

Domenica 13 agosto

VERDENA

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

NINOS DU BRASIL

WU-LU

Lunedì 14 agosto

SUN RA ARKESTRA

GIANLUCA PETRELLA COSMIC RENAISSANCE

THE COMET IS COMING

JEFF MILLS (dj set)

Rotonda di via Paolo Pinto, BARI

Venerdì 1 settembre (SOLD OUT)

ROBERT PLANT & SAVING GRACE