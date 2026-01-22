A Tito (PZ), la band Sidùn porta in scena l’arte e la poesia di De Andrè

Chi non ha mai canticchiato una canzone di Fabrizio De Andrè? Bocca di Rosa, Don Rafaè, Via del Campo….e tante altre, sono musica e parole che fanno parte del bagaglio culturale popolare italico. Eppure, anche tra gli estimatori non tutti, probabilmente, conoscono genesi e significato di quei brani. Aspetti utilissimi per cogliere fino in fondo l’ispirazione poetica dell’autore nel mentre riascoltiamo le sue canzoni. Una occasione utile in tal senso può essere quella di assistere ad un concerto de’ “Sidùn“. La band che porterà in scena un “Tributo a Fabrizio De Andrè” il 31 gennaio 2026 (sipario 21:00) presso il “Cecilia Centro per la creatività” di Tito (Potenza), nell’ambito della rassegna Suoni e Segni 2025, organizzata dall’Accademia Musicale Lucana di Potenza.

Infatti, il progetto SIDUN (iniziato nel potentino nel 2006), si propone non come una delle tante tribute band di Fabrizio De Andrè che ne tengono vivo il ricordo lungo lo stivale, ma coltiva l’ambizione di raccontarne la creatività umana e poetica, prendendo l’ascoltatore per mano e accompagnandolo all’interno di quell’universo. Come? Attraverso la esecuzione delle sue canzoni, certo. Ma arricchendole, facendo precedere la esecuzione di ogni brano da una introduzione essenziale con cui si fornisce all’ascoltatore una sorta di cassetta degli attrezzi per cogliere ogni sfumatura della ispirazione originaria dell’autore. Il gruppo è composto dalle chitarre: con Bartolomeo Telesca (che è il fondatore del gruppo) e Andrea Di Tolla (l’ultimo arrivo nella formazione). Quindi, al pianoforte, tastiere e alla fisarmonica l’anima del gruppo quello che si spende più di tutti ovvero Roberto Schiavone. Poi al basso elettrico, un virtuosista dello strumento, Michele Perrone; Fabio Macchia alla batteria), Edmondo Ragone alle percussioni, Giulia Bilancieri e Nura Spinazzola ai cori. E poi Filippo Nigro, voce principale (cantante e narrante) di una suggestiva somiglianza a quella di De Andrè. Il nome della band richiama uno dei brani più intensi di De André, “Sidún”, dedicato alla distruzione della città libanese di Sidone, un simbolo del suo impegno civile e poetico. L’obiettivo dichiarato dei Sidùn, dunque, è quello di realizzare con i propri concerti, non solo un omaggio al talento dell’artista troppo precocemente scomparso, ma anche l’opportunità per il pubblico di rivivere il più immersivamente possibile l’immensa eredità del suo repertorio. Ovviamente, nella scaletta del concerto è prevista l’esecuzione di tutti i grandi successi di De André, con la utilizzazione degli arrangiamenti fedeli alle versioni live e originali dei brani, oltre alle versioni create in collaborazione con la PFM. Bene. Come si dice: provare per credere?