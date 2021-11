A Tito, Giovanni Ferrarese -domani 6 novembre, ore 18:00, nei locali della biblioteca comunale “L.Ostuni”- presenterà in anteprima il suo libro “La scorciatoia è un vicolo cieco. L’industria chimica in Basilicata durante la Repubblica dei partiti ”.

“Un testo –si legge in un comunicato– per riflettere sugli esiti e le prospettive dell’industria chimica in Basilicata.

Con questo intento Giovanni Ferrarese, dottore di ricerca in Storia Contemporanea e ricercatore dell’Ires Cgil Basilicata, nonché collaboratore con le cattedre di Storia Contemporanea e Storia Economica dell’Università degli Studi di Salerno, ha composto il suo libro intitolato “La scorciatoia è un vicolo cieco. L’industria chimica in Basilicata durante la Repubblica dei partiti”.

L’opera sarà presentata domani, 6 novembre 2021, alle ore 18:00, nei locali della biblioteca comunale di Tito “Lorenzo Ostuni”.

Interverranno nel corso dell’evento il sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone, l’editore Giovanni Viggiano, il professor Luca Castagna, docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Salerno e l’autore Giovanni Ferrarese.

Modererà la discussione il vicesindaco ed assessore alla cultura del Comune di Tito Fabio Laurino.

L’ingresso sarà consentito esclusivamente a seguito dell’esibizione del green pass.”