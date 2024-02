A Telenorba, domani, Costantino Dilillo e il femminicidio nella canzone italiana

Mentre è iniziato il countdown per l’inizio della lunga maratona del Festival di San Remo, che partirà da martedì prossimo, chi volesse può concedersi un attimo di sana riflessione su ciò che contengono (spesso senza nemmeno che ce ne accorgiamo) i testi delle canzoni. Anche quelle più popolari, che canticchiamo senza dare troppa importanza alle parole inanellate su una accattivante melodia. Se non vi è capitato già di incrociarlo, consigliamo fortemente di cercare in libreria e leggere in proposito “Malafemmena. Il femminicidio nella canzone italiana.” il libro scritto da Costantino Dilillo e che sarà oggetto della puntata di domani 5 febbraio (Ore 15,00) della trasmissione “Pomeriggio Norba” tutta dedicata, per l’appunto, ai riflessi che i testi delle canzoni possono esercitare sulla percezione delle persone rispetto ad alcuni fenomeni sociali. Al link che segue una disamina del libro effettuata in occasione della sua presentazione a Matera nel novembre scorso.

