A Teatro Don Bosco di Potenza: Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello

Venerdì 20 Gennaio alle ore 21:00 presso il cineteatro don Bosco di Potenza, il siciliano “doc” Pippo Pattavina vestirà i panni di Vitangelo Moscarda, protagonista dell’ultimo romanzo di Luigi Pirandello UNO NESSUNO E CENTOMILA riadattato in chiave moderna nella magnifica produzione del teatro ABC di Catania e inserito nel cartellone della “Sartoria Teatrale, la stagione teatrale cucita addosso a te”, organizzata dal Cineteatro don Bosco in collaborazione con il gruppo Opera e con il patrocinio del comune di Potenza. Con Pattavina saranno sul palcoscenico Marianella Bargilli, Rosario Minardi, Mario Opinato e Gianpaolo Romania per la regia di Antonello Capodici e le musiche di Mario Incudine.

“Una ironica, moderna, divertente, umoristica, spiritosa, paradossale, leggera, istrionica, versione teatrale del capolavoro di Luigi Pirandello: il suo romanzo per antonomasia. Pubblicato nel ’25 a puntate, in versione definitiva l’anno dopo, ma iniziato nel decennio precedente, “Uno, nessuno e centomila”, ultimo romanzo del genio agrigentino è la somma del suo pensiero, della sua sterminata riflessione sull’essere e sull’apparire, sulla Società e l’Individuo, sulla natura e la forma. L’autore stesso, in una lettera autobiografica, lo definisce come il romanzo “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”. Attualissimo, nella descrizione della perdita di senso che l’uomo contemporaneo subisce a fronte dello strabordare dei grandi sistemi antropologici e sociali, che finiscono con l’annullarlo, inglobandolo: dallo stato alla famiglia, dall’istituto del matrimonio al capitalismo, dalla ragione alla follia.

La tappa potentina apre una mini-tournèe lucana della compagnia che andrà in scena anche sabato 21 gennaio al Cineteatro Lovaglio di Venosa e domenica 22 al Teatro Obadiah di Oppido Lucano.

Ingresso ore 20:00 – sipario ore 21:00, biglietti disponibili in tutti i settori e acquistabili presso il botteghino del cineteatro don Bosco a partire dalle 18:30 o online attraverso il sito: https://www.cineteatrodonbosco.com/teatro/uno-nessuno-e-centomila I prossimi appuntamenti della sartoria teatrale vedranno andare in scena la compagnia Opera in STUPOR l’11 febbraio, Carlo Buccirosso con il nuovo spettacolo L’ERBA DEL VICINO È SEMPRE PIÙ VERDE il 25 febbraio (data già sold out), Giuliana de Sio e la novità Alessandro Haber in LA SIGNORA DEL MARTEDÌ il 24 marzo, Francesco Paolantoni in OTELLO O…IO il 14 aprile, per chiudere venerdì 28 aprile con UNA COMPAGNIA DI PAZZI scritta e diretta da Antonio Grosso.”