A Taranto, 1° Gran Galà di Magia, ospite il mago Silvan

Sarà il noto prestigiatore mago Silvan a Taranto, ritenuto uno dei più grandi illusionisti del mondo, l’ospite d’onore del 1° Gran Galà di Magia di Taranto, che si terrà il 15 aprile alle 20:30 al teatro “Fusco”.

“L’evento, -si legge in una nota- organizzato da Mago Maraldo e Magica Emy, sarà un concentrato di magia e teatro. Sul palco, oltre allo straordinario artista, famoso anche per il suo programma Sim Salabim, il prime time del sabato sera record d’ascolti tra il 1973 ed il 1980, altri quattro importanti illusionisti: Mago Manisco, Lorenzo Torres, Max Barile e Yurillusionist. Con loro anche gli attori, apprezzati a livello nazionale, Antonello Conte e Barbara Galeandro. Presenta Matteo Schinaia.

Nelle scorse ore è partita la prevendita per questo spettacolo che arriva per la prima volta nella città dei due mari: per la “Poltronissima” il costo è di 25 euro, per la “Poltrona” di 20 euro, con il ridotto (per under 10 ed over 70) di 15 euro. Il biglietto per la galleria e le logge è di 15 euro (ridotto 10 euro).”

“Sarà un evento unico – anticipa Mago Maraldo, all’anagrafe Cataldo Marinelli – impreziosito da quello che per tutti noi che facciamo questo lavoro è un assoluto punto di riferimento, il grande mago Silvan. Non è stato semplice portarlo a Taranto, per via del suo fitto calendario, ma ci siamo riusciti e ne siamo orgogliosi. Vogliamo regalare alla città una serata magica, nel vero senso del termine: il nostro obiettivo è vedere il ‘Fusco’ gremito in ogni ordine di posto, pieno di famiglie e nel pieno spirito di aggregazione, elemento portante del nostro lavoro”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3347338874 (Antonello) e 3472298464 (Mago Maraldo).

