A Stigliano un incontro pubblico su “Sanità nelle aree interne, quale futuro?”

La possibile chiusura notturna del Punto di Primo Intervento (PPI) di Stigliano e, più in generale, il futuro della sanità nelle aree interne saranno al centro di un incontro pubblico promosso dal Comune di Stigliano. L’evento si terrà il 12 marzo 2025 alle ore 11:00 presso la Sala Zanardelli e vedrà la partecipazione di istituzioni locali e regionali, oltre ai vertici della sanità lucana. Interverranno il sindaco di Stigliano Francesco Micucci, il presidente dell’Unione Collina Materana Carmine Nigro, il direttore sanitario dell’ASP Luigi D’Angoia, il direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza (DEU) Serafino Rizzo, il direttore generale dell’ASM Maurizio Friolo, il direttore generale dell’ASP Antonello Maraldo e l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico. «La chiusura del PPI di Stigliano sarebbe un duro colpo per l’intera comunità e per i territori limitrofi – dichiara il sindaco Francesco Micucci – da anni denunciamo le difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari per chi vive nelle aree interne, e oggi più che mai è necessario un confronto serio con le istituzioni per difendere il diritto alla salute dei cittadini». L’incontro sarà un’occasione per fare il punto sulla situazione attuale, ascoltare le esigenze della cittadinanza e valutare possibili soluzioni per garantire servizi sanitari adeguati e accessibili. La partecipazione è aperta a tutti.

