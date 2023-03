A Siena “L’alba nuova di Rocco Scotellaro”, una tre giorni tra musica e poesia

La musica, la poesia e le tradizioni che si fondono a cent’anni dalla nascita di Rocco Scotellaro è il messaggio della tre giorni dal titolo “L’alba nuova di Rocco Scotellaro: la sua attualità a cent’anni dalla nascita”, organizzata a Siena dall’Associazione Lucani di Siena in collaborazione con l’Associazione culturale musicale Taranta Lucania, il patrocinio della Regione Basilicata e dell’Università di Siena. La tre giorni è in programma per venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo. Nel primo giorno si terrà un convegno all’interno dell’aula magna storica dell’Università di Siena (in via Banchi di Sotto 55): a partire dalle ore 16,30 dopo i saluti del presidente dell’Associazione Lucani di Siena Rocco Lerose, del magnifico rettore dell’Università Roberto Di Pietra e del direttore Apt della Basilicata Antonio Nicoletti, sono previsti gli interventi di Pietro Clemente (Università di Firenze) sul tema “Raccontare la vita. Scotellaro e l’antropologia italiana”; Donato Loscalzo (Università di Perugia) su “La poesia di Scotellaro tra idillio e ribellione”; Antonietta Vizzuso (Istituto comprensivo statale di Tricarico, Matera); Fabio Mugnaini (Università di Siena) su “L’oasi verde e la triste speranza. Scotellaro e la Basilicata del nuovo secolo”. Introduce e coordina Gianluca Navone dell’Università di Siena. Sabato 18 marzo -alle ore 19- presso il locale I PAROLAI, apericena lucano con PIATTO TAPAS con prodotti tipici lucani abbinati a Vini della Basilicata e GIN TONIC Artigianale al peperone crusco e cioccolato “Improvvisa la sera”.

Domenica 19 marzo -alle ore 18- presso il Teatro del Costone (via del Costone, 3) è in programma un concerto che vedrà in apertura- in collaborazione con la Pro Loco di Tricarico- la sfilata delle maschere antropologiche di Tricarico; quindi il concerto, dal titolo “La terra mi tiene”, del Gruppo musicale Pietro Cirillo e i Tamburi della Tarantola di Tricarico. E’ un omaggio in canto, musica e poesia al poeta Rocco Scotellaro.- A seguire si terrà un apericena lucano. Parteciperanno all’evento come Food Sponsors i produttori lucani: Macelleria Antonio Carbone – Tricarico; Forno di Pancrazio Langone – Tricarico; Azienda Vinicola Aglianico Michele Laluce – Ginestra, oltre a: Ristorante Il Masgalano – Siena, Ristorante La Dama nella Vigna – Monteriggioni, Doti Giampaolo Miglior gelatiere d ‘Europa- – Isola d’Elba.

“Un’iniziativa – spiega Rocco Lerose, presidente dell’Associazione Lucani di Siena – per ricordare il grande poeta lucano e le sue opere, strettamente collegate alla società contadina a cui orgogliosamente rivendica di appartenere. Opere fra musica, prosa e poesia che sono di grande attualità, sia per la drammaticità delle situazioni conosciute direttamente, sia per il suo impegno costante nel cercare di coinvolgere la popolazione per la creazione di una società più equa. Tutti messaggi purtroppo di grande attualità nella società di oggi. Vogliamo anche proseguire nel radicamento della nostra associazione sul territorio senese, con un’altra iniziativa che testimonia la vicinanza fra i territori di Siena e della Lucania”.