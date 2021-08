“Dopo il fermo imposto dalla pandemia nel 2020, la seconda edizione del Premio “Dinu Adamesteanu” che si terrà a Policoro , l’11 settembre 2021, in piazza Eraclea a partire dalle ore 20,00, sara’ in linea con i contenuti culturali della prima edizione.”

E’ quanto si legge in una nota a firma del Presidente Francesco Labriola in cui si spiega che:

“Come nel 2019 quando fu donato un grande murales realizzato dall’artista internazionale Krayon, l’associazione culturale Idealmente organizzatrice del premio, donerà alla città di Policoro un’opera artistica realizzata dalla policorese Anita Fittipaldi, dal titolo ” La battaglia di Eraclea 280 A.C. “, di dimesioni 2,50 mt X 1,00 mt, che sarà allocata nella sala consiliare del comune di Policoro, dopo la presentazione alla città nel corso della serata del premio “Dinu Adamesteanu”.

L’opera ha l’obiettivo di valorizzare un momento storico della nostra città magno greca che viene studiata sui libri di storia, la famosa vittoria di Pirro contro i romani. Durante la serata saranno premiate personalità nel campo dell’archeologia, della cultura, della storia, delle arti e delle professioni che si sono distinti nei vari campi, secondo le valutazioni del comitato scientifico che saranno motivate e presentate durante la serata.

La seconda edizione ha il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Policoro.

Nel corso della seconda edizione tanti mi moneti di valorizzazione culturale del cittadino illustre Dinu Adamesteanu, a partire da un video a cura di Donato Fusco, con la collaborazione di Antonio Chimienti per le musiche e Rocco Visaggi per riprese e foto, dal titolo ” Dinu Adamesteanu-Genio e Archeologia”, seguirà la esibizione artistica del policorese Alessandro De Palma in arte DORSO e presenterà il libro in uscita il 2 settembre, l’autore Dino Paradiso, dal titolo ” Il teorema vegetariano di Pitagora”.

Sara’ una serata all’insegna della cultura nel nome di Dinu Adamesteanu con il contributo di chi con lui ha collaborato, il già direttore del Museo nazionale della Siritide dott. Salvatore Bianco, di chi ne ha approfondito le doti umane, la Prof.ssa Carmela Biscaglia “Deputazione di Storia Patria per la Lucania-Istituto per gli Studi Storici dall’Antichità all’Età Contemporanea”, nipote del grande dott. Rocco Mazzarone amico fraterno di Dinu Adamesteanu e di chi nonostante la giovane età ha vfatto un viaggio al contrario, la Prof.ssa Ida Valicenti ” RTDA in storia delle Relazioni Internazionali- Professore aggregato Università di Bucarest”.

Per seguire la seconda edizione del premio si potra’ accedere all’area riservata con posti a sedere fino ad esaurimento dei posti disponibili, in possesso di Certificato Verde-Covid 19, cosi’ come previsto dalle recenti norme in materia.”