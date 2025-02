A Senise il convegno “Costruttori di pace. Il dialogo: fine e strumento di cooperazione universale”

Sabato 22 febbraio alle ore 10:30 presso il Palazzo della Cultura e della Legalità “Falcone e Borsellino” di Senise, si terrà il convegno “Costruttori di pace. Il dialogo: fine e strumento di cooperazione universale”. “Ne discuteranno -si specifica in una nota- il Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro ed Angelo Chiorazzo Vice Presidente del Consiglio regionale. L’incontro sarà un’importante occasione per riflettere sull’importanza del dialogo come strumento per la costruzione di una pace duratura e universale, un tema quanto mai attuale nel contesto internazionale. Marco Impagliazzo, storico e presidente della Comunità di Sant’Egidio, è una delle figure di riferimento per il dialogo interreligioso e la promozione della pace nel mondo. Grazie al suo impegno, la Comunità di Sant’Egidio ha contribuito a numerosi processi di mediazione per la pace tra i popoli in guerra. Parteciperanno all’incontro S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro, il quale offrirà il suo contributo sul valore della pace e della fratellanza tra i popoli, e Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e presidente dell’Associazione culturale Giovane Europa, da sempre impegnato nei processi di crescita sociale e culturale delle comunità. A moderare l’incontro sarà Mario Golia, che guiderà una riflessione su come il dialogo possa essere motore di un cambiamento positivo per le nostre comunità. Il confronto offrirà spunti di riflessione sull’importanza del dialogo e della solidarietà come strumenti di pace, di sviluppo sociale e umano.”

